Niels Wennemars deelt dezelfde liefde voor wintersport als vader Erben en broer Joep. Hij heeft echter niet dezelfde schaatskwaliteiten als de andere twee. Deze week ging Wennemars op skivakantie, alleen dat liep af met een bezoekje aan het ziekenhuis.

Wennemars junior is influencer en ging met een groepje vrienden naar Zwitserland. Als een echte content creator betaamt, deelt de zoon van de schaatslegende alles op sociale media. Dus ook dat zijn schouder uit de kom vloog tijdens het skiën. De situatie was zelfs zo erg dat Wennemars met de helikopter moest worden opgehaald.

Per helikopter naar het ziekenhuis

Een dag later deelde hij de beelden daarvan op Instagram. "Flying high", zet Wennemars junior er gekscherend bij. De dag begon zonnig voor de influencer en zijn vrienden. "Dit belooft mooi te worden", hoor je hem nog zeggen. Dat liep al snel anders. Wennemars viel en daarbij raakte zijn schouder uit de kom. "Meestal krijg ik hem er altijd in man. Deze is echt gek", vertelt hij over de blessure.

Na een paar keer vloeken moest een vrouwelijke arts er aan te pas komen. "Geloof me, ik heb twee schouderoperaties gehad, dit is niet goed", waarschuwt ze Wennemars. "Je zult moeten vliegen", zegt ze hem. Wennemars kon niet geloven wat hij hoorde. "Wat is vliegen?", vraagt hij. "Met de helikopter", antwoordt de vrouw.

Om de pijn wat tegen te gaan, moest hij methoxyfluraan inhaleren. "Hier word je high van", verzekert hij. "Ik ben knetter stoned, wat is dit", lacht hij. "Ik denk niet dat hij gebroken is", geeft Wennemars de arts mee. "Hij is erg uit de kom, foute boel..." Uiteindelijk moest de Nederlander mee met de helikopter naar het ziekenhuis. Daar moest een röntgenfoto worden gemaakt om uitsluitsel te geven. Wennemars had het bij het juiste eind: uit de kom, niet gebroken.

Op zijn sokken weer weg

"Manke nelis", roept degene die hem uiteindelijk op kwam halen. Dat was niemand minder dan influencer Enzo Knol. Op zijn sokken liep Wennemars uiteindelijk naar de trein.