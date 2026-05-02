Voor veel topschaatsers betekent de maand mei dan toch echt dat het vizier weer gericht moet worden op het nieuwe seizoen. Dat geldt ook voor sprintwereldkampioen Jenning de Boo, die tijdens zijn 'vakantie' al behoorlijk heeft afgezien. Bovendien moest hij ook nog eens een helse tocht naar huis afleggen.

Voor Jenning de Boo stonden de afgelopen maanden in het teken van vooral veel reizen en vakantie vieren. De topschaatser ging dieren spotten in Zuid-Afrika, theedrinken in Marokko en was de voorbije twee weken aan het genieten van het zonnetje in Spanje. Maar alleen stilzitten was er niet bij voor De Boo, die flink heeft moeten afzien.

Voorbereiding

De 22-jarige wereldkampioen sprint was in het Spaanse Calp met een hele club bekende topschaatsers. Onder meer de veelbesproken Tim Prins was er, en daarnaast waren ook Kayo Vos en Jesse Speijers van de partij. De atleten waren druk in de weer met de vele bergen in de buurt van de kust, maar gelukkig was er ook af en toe ruimte om wat anders te doen.

"Twee weken in Spanje geweest om mijn training weer op te bouwen en mij voor te bereiden op het nieuwe seizoen", valt er te lezen in een story op de Instagram van De Boo. Hij is daarop in een volledig wit wielertenue bezig met de beklimming van een lastige berg. Dan moet er natuurlijk wel ook goed gegeten worden, moet hij hebben gedacht.

Helse terugtocht

Of het veel invloed heeft op een sportprestatie, is niet helemaal duidelijk. Maar De Boo genoot onder meer van veel vlees in Spanje. Hij laat zien dat er een groot stuk is besteld, dat vervolgens wordt verdeeld over alle aanwezige topschaatsers. Als hij zijn gereden wattages laat zien, blijkt dat het met de conditie van de Groninger nog wel goed zit. In ieder geval op het niveau dat het moet zitten enkele maanden voor het nieuwe seizoen begint.

Toch krijgt De Boo ook met twee minder leuke dingen te maken. Zo eindigt een avondje poker in een verlies voor hem. Tot overmaat van ramp heeft hij, samen met Speijers, de taak gekregen om met de auto terug naar huis te gaan. Een hele tocht van ruim 2200 kilometer, die bijna twintig uur in beslag neemt. Na zo'n monsterlijke tocht mag hij het zondag wellicht wel weer even rustig aan doen.