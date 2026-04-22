Topschaatser Jenning de Boo heeft een succesvol seizoen achter de rug. Maar ook buiten de sport timmert hij nu hard aan de weg. In zijn vakantie duikt hij namelijk steeds vaker op als model. "Hier wil je even voor gaan zitten."

De Boo heeft zich afgelopen schaatsseizoen op de kaart gezet. Hij won twee zilveren medailles op de Olympische Spelen in Milaan, op de 500 en 1000 meter. Daarna was hij Amerikaanse sensatie Jordan Stolz de baas op de WK sprint in Thialf. De Nederlander ging er met het goud vandoor.

Maar ook buiten het ijs heeft De Boo indruk gemaakt. Zijn populariteit op sociale media is enorm gegroeid na het olympisch seizoen. Hij heeft inmiddels 216.000 volgers op Instagram en dus werken ook veel grote merken graag met hem samen. Zo deed de 22-jarige recent een campagne voor ondergoedmerk Calvin Klein.

Modellenwerk

Bovendien wekte hij samen met het modemerk Baskets. De Boo speelt de hoofdrol in een reclamespot en staat model voor de lente- en zomercollectie. Hij blijkt een natuurtalent voor de camera. Op backstagebeelden van het merk op TikTok is te zien hoe de schaatser van Team Reggeborgh poseert.

"Hier wil je even voor gaan zitten", staat er bij de beelden geschreven. Uit de eerste reacties blijkt dan ook dat mensen met open mond naar de modellenskills van De Boo hebben gekeken. "Mijn kaak ligt op de grond", schrijft iemand.

Ellen Hoog en Naomi van As onder de indruk

De Boo maakte ook indruk op ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. "Hij ziet er natuurlijk ook gewoon goed uit", zegt Van As in de podcast van Sportnieuws.nl. "Hij vindt het leuk om actief te zijn op social media, want hij plaatst best wel veel. En zeker na zo'n Olympische Spelen, waarop je goed presteert, sta je gewoon wel eventjes in the picture. Dat heeft best wel een lange nasleep.” Hoog is het met haar eens en heeft ook de Calvin Klein-shoot gezien. "Dat zag er hartstikke mooi uit. Dat is wel tof.”