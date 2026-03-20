Lindsey Vonn heeft weer een mooie stap in haar herstel gezet. Het Amerikaanse ski-icoon kon voor het eerst sinds een maand weer naar buiten en dat deed ze in een wel heel opvallend voertuig.

Het verhaal rond de blessure van Vonn is inmiddels bekend. De Olympische Winterspelen in Milaan moesten het toneel worden van haar comeback op olympisch niveau, maar dat ging helemaal mis. Tijdens een trainingssessie scheurde de Amerikaanse al haar kruisband. Ondanks dat ging Vonn toch van start in haar olympische run. Daar ging ze wederom onderuit en moest ze met de helikopter afgevoerd worden. In het ziekenhuis bleek dat ze ook haar been op meerdere plekken had gebroken.

Na die val begon voor Vonn al snel haar revalidatie. De Amerikaanse is, jammer genoeg, bekend met blessures en lange revalidaties en wist dus wat haar te wachten stond. Eerder deelde Vonn al beelden dat ze steeds meer oefeningen kan doen met haar been. De revalidatie gaat voor het icoon van de skisport zelfs zo goed dat ze onlangs op social media alweer durfde te filosoferen over een terugkeer in het skiën.

Volgende stap

Vonn heeft donderdag nog een stap gezet in haar revalidatie. De Amerikaanse ski-ster laat in een video op Instagram zien dat ze voor het eerst sinds een maand weer naar buiten is geweest. Vonn maakt even een rondje op haar nieuwe karretje. Met het voertuig kan ze haar been hooghouden en zo weer rondjes buiten maken. "Kijk uit wereld. Ik kom eraan", plaatst Vonn bij de video in haar karretje.

Ook is Vonn te zien in het bijzijn van een hond. Dit is voor de ski-ster ook een fijn gevoel, want in februari 2006 overleed haar eigen hond Leo. Een enorme klap voor Vonn die toen net terugkwam uit Milaan om te beginnen aan de revalidatie van haar blessure. Het is niet bekend of de hond op de video de nieuwe hond is van Vonn of dat ze de hond van een bekende heeft meegenomen op haar rondje met haar karretje.