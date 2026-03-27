Lindsey Vonn schokkeerde met haar val op de Olympische Spelen de hele sportwereld, zo blijkt achteraf. De Amerikaanse onthult dat ze van een groot aantal mensen uit de sport berichten kreeg, maar ook van de Britse Prins William.

In gesprek met Vanity Fair vertelt Vonn over de steun die ze kreeg na haar dramatische val op de Olympische Spelen. De topskister kreeg prachtige berichten van grote sporters als David Beckham, Jannik Sinner en Tom Brady. Echter kwam een van de opvallendste berichten aan Vonn van een lid van het Britse Koningshuis. Prins William stuurde de gebroken topatlete ook een bericht.

Vonn geeft in het interview ook een stukje prijs van wat de prins van Groot-Brittannië naar haar stuurde. "De manier waarop je richting het startpoortje stapte met lef en zonder spijt zegt zo ongelofelijk veel over de weerstand die jij hebt", luidt een deel van het bericht dat de prins naar de Amerikaanse stuurde.

Een van de meest ontroerende berichten kreeg Vonn echter van een Amerikaanse presentatrice. Haar goede vriendin Diane Sawyer stak de ski-ster een hart onder de riem. "Je kan geen lef en comfort hebben op hetzelfde moment", was een deel van de boodschap van de presentatrice uit de Verenigde Staten.

Toekomst van Vonn

Vonn is inmiddels al meer dan een maand in revalidatie van de blessure die ze opliep tijdens haar horrorval op de Olympische Winterspelen. De Amerikaanse had al een gescheurde kruisband voor ze aan de start in Noord-Italië stond, maar daar kwam door de snoeiharde val nog een op meerdere plekken gebroken been bij. Inmiddels kan Vonn in een speciaal karretje weer naar buiten, maar het blijft nog afwachten of ze ooit nog op de ski zal kunnen staan.

De 41-jarige Vonn zet steeds meer stapjes richting haar herstel. Zo laat ze regelmatig beelden zien dat ze met verschillende oefeningen haar lichaam weer soepel en sterk wil maken. Vonn zal door haar olympische prestaties in ieder geval een icoon van de ski-sport blijven, ongeacht of ze ooit nog terug komt.