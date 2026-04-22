Lindsey Vonn is nog altijd aan het revalideren van haar horrorval op de Olympische Spelen. De Amerikaanse skilegende kwam tot een harde crash en raakte ernstig gewond. Maar toch droomt Vonn nog altijd van een rentree op de piste, in wat voor vorm dan ook.

Lindsey Vonn scheurde vlak voor de start van de Olympische Spelen haar kruisband af. Dat weerhield de legendarische skiester er niet van om alsnog mee te doen aan de wedstrijd, met flinke pijnstilling. Daar kwam ze echter hard ten val, waarna haar been meermaals brak. Na weken van zware revalidatie is er eindelijk weer een beetje licht aan het eind van de tunnel voor de geplaagde Vonn, die alweer voorzichtig aan droomt.

'Zware maanden'

"Het zijn absoluut twee zware maanden geweest, maar ik heb het gevoel dat ik de afgelopen tijd een aantal mooie mijlpalen heb bereikt en dat ik steeds dichter bij een terugkeer naar de normale wereld kom en mijn leven weer op de rails krijg," begint een openhartige Vonn in gesprek met PEOPLE over haar herstel.

De 41-jarige Vonn doet nooit iets halfbakken, en wil dus volledig herstellen. Wel heeft ze eindelijk ook weer tijd om leuke dingen te doen. "Ik ben iemand die succes plant, dus ik plan een volledig herstel," meent de skiester. "Ik ben ook van plan om deze zomer leuke dingen te doen. Ik ga op vakantie. Het vliegticket is in ieder geval al geboekt en ik wil even loskomen van alles wat er is gebeurd. Bovendien kan ik de komende zes weken weer een veel normaler leven leiden, op pad gaan en dingen doen."

Rentree op ski's?

Maar stilliggen is er voor Vonn alsnog niet bij op vakantie. "Ik ga duiken," licht ze haar vakantieplannen toe. "En een vriendin wil me leren kitesurfen. Ik ben een avonturier! Skiën is niet het enige wat ik doe." Maar toch droomt de Amerikaanse skiester nog altijd van een rentree op de lange latten.

"Of het nu op een wedstrijdparcours is of niet, ik ga er zeker weer mee beginnen," vertelt Vonn over haar terugkeer op ski's. Ook kijkt ze al voorzichtig naar alternatieven om die snelheidskick alsnog te krijgen. "Misschien vind ik ook wel een snelle auto en een racecircuit", besluit een hoopvolle Vonn grappend.