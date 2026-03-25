Lindsey Vonn is nog altijd herstellende van haar blessure van de Olympische Winterspelen, maar ze staat ook stil bij bijzondere momenten. Zo is 25 maart de sterfdatum van haar moeder en Vonn denktin een Instagram-post terug aan de tijden dat haar moeder nog bij haar was.

Vonn maakte deze winter na jaren afwezigheid haar rentree in het professionele skiën. Ze mikte op een hoge notering bij de Olympische Winterspelen in Milaan. Voor die race ging het echter al mis voor Vonn. Tijdens een trainingswedstrijd ging ze hard onderuit en scheurde ze haar kruisband. Ondanks dat ging ze toch van start tijdens de Olympische Winterspelen. Daar ging het voor Vonn nogmaals mis. Ze ging weer onderuit en brak haar been op meerdere plaatsen. Daardoor moest Vonn meermaals onder het mes en wacht haar nu een revalidatie die maanden of misschien wel jaren kan gaan duren.

Afscheid

In haar recente leven heeft Vonn ook van een aantal mensen afscheid moeten nemen. Zo overleed haar moeder in 2022 op 67-jarige leeftijd aan ALS. Vervolgens kwam ook haar legendarische ski-coach Erich Sailer op 99-jarige leeftijd te overlijden. In februari 2026 moest Vonn ook nog afscheid nemen van haar dertienjarige hond Leo. Het beestje overleed slechts een dag na Vonn haar crash op de Olympische Winterspelen.

'Jij had alles beter gemaakt'

Vonn staat woensdag ook stil bij het overlijden van haar moeder. "Ik wou dat je hier dit jaar had kunnen zijn. Ik weet niet of je meer trots op me had geweest dan op de Olympische Spelen van 2018 toen ik een bronzen medaille won. Toch had ik het echt heel graag willen weten", opent Vonn haar emotionele bericht naast een video van haar moeder tijdens de Winterspelen in 2018.

Het ski-icoon miste haar moeder ook tijdens de Winterspelen in Milaan. "Ik weet zeker dat je me had opgetild in het ziekenhuis en alles beter had gemaakt na de Spelen. Jij gaf me altijd het mooiste perspectief en ik probeer dat er nu ook in te houden. Ik heb in ieder geval deze video nog. Als ik aan mezelf twijfel kan ik er altijd naar kijken."