De laatste reuzenslalom van de wereldbeker dit kalenderjaar 2025 bleek voor veel skiesters een enorme uitdaging. De verslechterde kwaliteit van de piste in het Oostenrijkse Semmering eiste zijn tol: maar liefst een derde van de deelnemers haalde de finish niet.

Maar liefst 19 deelneemsters haalden de finish van de eerste run niet, waaronder de Nieuw-Zeelandse Alice Robinson, die voor de start van de reuzenslalom de leider in het klassement was. In de tweede run kwamen nog eens drie skiesters niet aan. Onder hen bevond zich de Amerikaanse Paula Moltzan.

Zware valpartijen

De bronzen medaillewinnares van het WK was op weg naar de snelste tijd in de tweede run, toen ze na een bocht een fout maakte en de lucht in vloog. Ze maakte een 360-graden draai, landde hard op haar rug, stootte haar hoofd en eindigde met haar gezicht in de sneeuw. Verschillende mensen van de organisatie en het team snelden te hulp. Na de spectaculaire val krabbelde ze op en liep op eigen kracht naar de kant van de piste, waar ze nog even moest bijkomen van de nare ervaring.

Haar teamgenote en goede vriendin, topskiester Mikaela Shiffrin, beleefde zware momenten in de finishzone. Bij het zien van de beelden kort na het incident kon ze haar ogen niet geloven en wendde uiteindelijk haar blik af. Toen Paula Moltzan weer op de been was, was ze nog steeds geschokt en probeerde ze haar angst te overwinnen.

Ook angst bij Shiffrin

Volgens de eerste meldingen via de Amerikaanse teamradio had Paula Moltzan geen ernstige verwondingen opgelopen; ze klaagde alleen over rugpijn. Shiffrin won uiteindelijk de wereldbeker zaterdag en sprak na de finish openhartig over de angsten die ook zij doormaakte op de gevaarlijke piste.

Speciale snoepjes

“Het was erg hobbelig en het is hier altijd donker, omdat de piste in de schaduw blijft. Dat is extra lastig, want je moet echt vertrouwen op wat je doet, zelfs als je niet alles duidelijk ziet", omschreef ze de omstandigheden in het Oostenrijkse Semmering aan Ski Race Media. Voor de start van de tweede run had ze de zenuwen. Een paar speciale snoepjes van de fysiotherapeut hielpen haar kalmeren. "Eigenlijk was ik best bang. Ik wist hoe hobbelig het zou zijn en ik vertrouwde er niet op dat ik het opnieuw zou kunnen."