Elena Rybakina is de winnares geworden van de Australian Open. De Kazachse versloeg in drie sets de nummer een van de plaatsingsranglijst: Aryna Sabalenka. Voor de Belarussische waren de druiven zuur, want zij ging voor het tweede opeenvolgende jaar in finale onderuit. Rybakina nam revanche voor een verloren finale van drie jaar geleden.

De finale tussen Rybakina en Sabalenka was namelijk een kopie van de editie van 2023, toen beiden ook tegenover elkaar stonden in Melbourne. Toen ging de titel naar de Belarussische Sabalenka. Het was destijds haar eerste grandslamzege ooit. Voor aanvang stond ze op vier titels, terwijl Rybakina 'alleen' in 2022 Wimbledon won.

De geboren Russin die voor Kazachstan uitkomt was in Australië al het hele toernooi in topvorm. Zo mepte ze Iga Swiatek overtuigend naar huis en imponeerde ze ook tegen Jessica Pegula. Sabalenka liet op haar beurt dan weer weinig heel van onder meer Elina Svitolina in de halve eindstrijd.

In de Rod Laver Arena deelde Rybakina de eerste ferme tik uit. Ze benutte meteen een van de weinige breakkansen die ze kreeg en kreeg Sabalenka zo vroeg in de set op de knieën. De nummer één van de plaatsingsranglijst kreeg ook genoeg kansen om terug te slaan, maar verzuimde dat tegen de Kazachse. Zo won zij de eerste set.

Aryna Sabalenka slaat terug

Voor Sabalenka was het dus zaak om uit een ander vaatje te tappen. En dat deed ze. Laat in de tweede set wist ze haar opponente eindelijk eens te breken. Dat leverde haar ook meteen de setwinst op, die ze binnenhaalde met een imponerende game: 4-6 en dus kwam er een beslissende set.

Knappe comeback

Daarin beet Sabalenka zich meteen vast in de Kazachse. Ze wist snel de servicebeurt afhandig te maken en kwam op 3-0. Nadat Rybakina vermanend werd toegesproken door haar coach, die haar verweet dat ze geen energie liet zien, sloeg zij op haar beurt weer hard terug door Sabalenka te breken. Dat deed ze zelfs twee keer achter elkaar, waardoor het pardoes 3-5 stond en ze nog maar een game nodig had.

Bij Sabalenka nam het chagrijn toe en dat kwam onder meer tot uiting toen ze haar racket op de grond liet vallen. Met een ace won Rybakina uiteindelijk de wedstrijd en won ze eindelijk weer een Grand Slam: 6-4, 4-6, 6-4. Sabalenka verloor voor de tweede keer op rij in Melbourne. Vorig jaar was Madison Keys de sterkste.

Novak Djokovic - Carlos Alcaraz

Het toetje van Australian Open vindt zondag plaats. Dan is het tijd voor de mannenfinale. Novak Djokovic kan dan zijn 25ste grandslamtitel winnen ten koste van Carlos Alcaraz. Beide mannen hadden tegen respecteivelijk Jannik Sinner en Alexander Zverev slopende vijfsetters nodig, dus het is de vraag hoe fit ze in de Rod Laver Arena verschijnen.

