Carlos Alcaraz heeft voor het eerst in zijn carrière de Australian Open op zijn naam geschreven. In een meeslepende finale in Melbourne versloeg de Spanjaard Novak Djokovic en voltooide hij daarmee een unieke mijlpaal in zijn nog altijd prille loopbaan. Na een lastige openingsfase knokte Alcaraz zich knap terug en gaf hij Djokovic het nakijken: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

De finale begon volledig naar de hand van Djokovic. De Serviër had de touwtjes stevig in handen, serveerde ijzersterk en maakte nauwelijks fouten. Met gecontroleerd spel zette hij Alcaraz constant onder druk. Al vroeg volgde de break en dankzij vrijwel foutloos servicewerk liep Djokovic overtuigend uit. Alcaraz wist een dubbele break nog te voorkomen, maar het eerste bedrijf ging met 6-2 naar de tienvoudig winnaar in Melbourne.

Alcaraz geeft Djokovic het nakijken

In de tweede set kantelde het duel volledig. De rally’s werden langer, het tempo ging omhoog en dat speelde duidelijk in het voordeel van Alcaraz. De Spanjaard werd agressiever, dwong fouten af en sloeg bij zijn eerste serieuze kans toe met een break. Djokovic kreeg nog mogelijkheden om terug te breken, maar liet die onbenut, waarna Alcaraz zijn servicegames eenvoudig vasthield en de set overtuigend binnenhaalde. In die fase merkte Alcaraz na het gelijkmaken in sets een detail op aan het dak van de Rod Laver Arena, wat hij kort aankaartte bij de umpire.

Het momentum bleef vervolgens bij de zestien jaar jongere Carlos Alcaraz. In de derde set liep Novak Djokovic steeds vaker achter de feiten aan en moest hij diep gaan om zijn opslag te behouden. Alcaraz sloeg opnieuw toe met een break, verzilverde die voorsprong en trok de set na meerdere gemiste setpunten uiteindelijk bij zijn vijfde kans naar zich toe: 6-3. Ook in de vierde set hield de Spanjaard het initiatief. Servicegames werden lange tijd eenvoudig gehouden, al kreeg Djokovic bij 5-4 en later bij 6-5 nog kansen om aan te haken. Alcaraz overleefde echter de breakpunten, bleef kalm op de beslissende momenten en maakte het karwei met zijn eerste matchpoint af.

Carlos Alcaraz schrijft geschiedenis

Met de zege in Melbourne schrijft Carlos Alcaraz tennisgeschiedenis. Door de Australian Open aan zijn palmares toe te voegen, heeft de Spanjaard nu alle vier de Grand Slam-toernooien gewonnen. Het is bovendien al zijn zevende Grand Slam-titel, waarmee hij op jonge leeftijd indrukwekkende cijfers blijft stapelen. Daarmee is Alcaraz de jongste tennisser ooit die de zogeheten career Grand Slam voltooit, een prestatie die slechts voor een uiterst select gezelschap is weggelegd.

Voor Alcaraz betekent de titel in Australië bovendien een bijzondere primeur. Het is zijn eerste Grand Slam-zege zonder succescoach Juan Carlos Ferrero aan zijn zijde. De twee beëindigden aan het einde van vorig jaar hun samenwerking. Dit seizoen wordt Alcaraz volledig begeleid door Samuel López, die al langer deel uitmaakt van zijn team.

Droom in duigen Djokovic

Voor Djokovic kreeg de finale daarmee een extra pijnlijke lading. De Serviër sprak tijdens de US Open al over de bijna onmogelijke opdracht om op één Grand Slam zowel Jannik Sinner als Alcaraz te moeten verslaan. Die woorden bleken ook in Melbourne profetisch. Djokovic had in de halve finale al een ware marathonpartij nodig om Sinner te kloppen, terwijl Alcaraz eveneens diep moest gaan in zijn halve finale tegen Alexander Zverev.

In de finale bleek de Spanjaard uiteindelijk beter hersteld. Djokovic kwam tegen de jongere Alcaraz uiteindelijk simpelweg tekort. Daarmee strandt zijn jacht op een 25e Grand Slam-titel opnieuw in Melbourne en valt een historische droom voorlopig in duigen.

Aryna Sabalenka - Elena Rybakina

Nadat de vrouwen donderdag de halve finales speelden, was het zaterdag eindelijk tijd voor de finale. Daar was Sabalenka voor de vierde keer op rij aanwezig. Ze won in 2023 en 2024, maar werd vorig jaar verrassend verslagen door Madison Keys. Rybakina (26) won in 2022 als jongeling Wimbledon, maar wist daarna nooit meer een Grand Slam op haar naam te zetten. Haar laatste finaleplaats dateerde van 2023, toen ze op Australian Open van Sabalenka verloor. De Kazachse nam met een prachtige overwinning in drie sets revanche en versloeg Sabalenka.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. Met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Van de Zandschulp won als enige een partij en deed dat zelfs twee keer, maar hij strandde in de derde ronde tegen recordkampioen Novak Djokovic.

Uitslagen enkelspel (mannen)

Uitslagen enkelspel (vrouwen)

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

