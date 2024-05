Alexander Zverev wil Tallon Griekspoor baan uitdrukken met bijzondere training: 'Acht uur per dag Mario Kart'

Alexander Zverev speelt in de derde ronde van Roland Garros tegen Tallon Griekspoor. De Duitser stond driemaal achter elkaar in de halve finale van het grandslamtoernooi. Wordt 2024 zijn jaar?

Dan zal hij dus eerst af moeten rekenen met de 27-jarige Griekspoor, de nummer 27 van de wereld. Zverev staat vierde. Griekspoor kwam nooit voorbij de derde ronde van een grandslamtoernooi, terwijl Zverev al elfmaal minstens bij de laatste acht van een slam stond. Bovendien heeft Zverev een bijzondere wijze van voorbereiden: hij speelt urenlang de computergame Mario Kart.

Mario Kart

De eveneens 27-jarige 'Sascha', zoals hij ook wel wordt genoemd, geeft zonder blikken of blozen toe verslingerd te zijn aan het spel. "Elke dag, acht uur per dag", zei Zverev op een persconferentie te Parijs, met gevoel voor overdrijving. Sport1 snapt wel waarom hij zich laat meeslepen door de game: zijn vriendin is voor een tv-serie in Sophia Thomalla en wandelen langs de Seine is met dit prutsweer ook geen optie.

Tallon Griekspoor

Zverev legt uit dat hij zijn zinnen moet verzetten. "Spanning opbouwen is eenvoudig", legt hij uit, waarmee hij bedoelt dat het lastiger en ook belangrijk is om te ontspannen en het hoofd leeg te maken. Over zijn kansen op het gravel te Parijs zegt hij: "Als ik stabiel ben en goed speel, kan ik iedereen verslaan. Ik ben op gravel een van de beste spelers."

Hij dwaalde vervolgens al af naar spelers die hij mogelijk later treft: "Ik weet dat Jannik Sinner in goede vorm is, dat Carlos Alcaraz in vorm raakt en dat Novak Djokovic weer heel stabiel is."

Rechtszaak

Vrijdag is in Berlijn een rechtszaak begonnen over de vermeende mishandeling door Zverev van een ex-vriendin. In 2023 werd de tennisser veroordeeld tot het betalen van een boete. De advocaat van Zverev vecht die boete aan, terwijl de atleet zelf dus in Parijs aan het werk is.

Alexander Zverev in actie op Mario Kart