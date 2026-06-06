De 19-jarige Mirra Andreeva heeft zaterdag op Roland Garros haar eerste grandslamtitel gewonnen. Ze was in de finale te sterk voor de Poolse sensatie Maja Chwalinska. De jonge Russische kreeg bij het bedenken van een strijdplan hulp van een bekende naam, want Andreeva wordt gecoacht door een legendarische oud-speelster.

Dat Andreeva een topper zou gaan worden, was al heel snel duidelijk. Als 16-jarige haalde ze in 2023 de achtste finales op Wimbledon en een jaar later drong ze al door tot de halve finales in Parijs. Andreeva pakte vorig jaar ook de grote WTA 1000-titels in Dubai en Indian Wells en stond toen zelfs een tijdje vijfde op de wereldranglijst.

Na Roland Garros kan echt niemand meer om haar heen. Met haar overtuigende zege op Marta Kostyuk in de halve finale werd ze de eerste tiener sinds Emma Raducanu op de US Open in 2021 die zich voor een grandslamfinale wist te plaatsen. Na de eindstrijd tegen Chwalinska werd ze de jongste winnares op Roland Garros sinds de legendarische Monica Seles in 1992.

Conchita Martinez als coach

Andreeva werd tijdens de finale gesteund door een andere bekende oud-tenisster. De Russische wordt namelijk sinds 2024 gecoacht door Conchita Martinez. Zij behoorde eind vorige eeuw tot de beste tennissters ter wereld en won in 1994 zelfs Wimbledon door Martina Navratilova te verslaan. Martinez werd daarmee de eerste Spaanse winnares van het iconische grastoernooi.

Martinez won in haar loopbaan in totaal 33 titels en haalde ook nog de finale van de Australian Open (1998) en Roland Garros (2000). Op haar hoogtepunt stond Martinez in 1995 op de tweede plek van de wereldranglijst.

De Spaanse won overigens niet alleen Wimbledon als speelster, maar ook als coach. Voordat ze in 2024 met de toen 16-jarige Andreeva aan de slag ging, werkte ze samen met haar landgenote Garbine Muguruza. Martinez was er dus ook bij toen Muguruza in 2017 de titel op Wimbledon pakte en enkele maanden later de nummer 1-positie op de wereldranglijst pakte.

i Conchita Martinez met haar Wimbledon-titel in 1994. © Getty Images

Finale tegen sensatie Chwalinska

Martinez wist zelf in haar loopbaan nooit Roland Garros te winnen, maar deed dat zaterdag dus wel als coach. Andreeva won in de eindstrijd in Parijs namelijk met 6-3, 6-2 van Chwalinska, de nummer 114 van de wereld.

Net als Andreeva is Chwalinska opmerkelijk genoeg ook de opvolgster van Raducanu, want de Britse was de enige andere speelster die ooit als qualifier de finale van een grandslamtoernooi haalde.

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