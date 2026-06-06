Mirra Andreeva pakte zaterdag de grootste prijs van haar nog prille loopbaan door de finale te winnen op Roland Garros. Vooraf aan het toernooi was er veel te doen rond het prijzengeld. Toch hoeft Andreeva er de komende tijd zeker niet koud bij te zitten. De Russische toptennister mag een torenhoge cheque in ontvangst nemen.

Voorafgaand aan Roland Garros was er zeer veel te doen om het prijzengeld. Veel toppers als Aryna Sabalenka en Jannik Sinner waren het er niet mee eens dat slechts 15% van de totale opbrengst naar de spelers ging. Even werd er zelfs aan een boycot gedacht, maar daar kwam uiteindelijk niks van. Het toernooi ging gewoon door en voor de winnaars ligt er een bizar bedrag klaar.

Mirra Andreeva ging de finale in als torenhoge favoriete. De nummer acht van de WTA-ranking trof immers de veel lager gepositioneerde Maja Chwalinska. Uiteindelijk toonde de Russische waarom zij bij ongeveer iedereen de favoriet was. Ze won de finale vrij eenvoudig met 2-0 in sets. Daarmee verdient ze bovendien een duizelingwekkend bedrag aan prijzengeld.

Dit bedrag heeft Mirra Andreeva verdient aan prijzengeld

Het prijzengeld op Roland Garros is het laagst van alle vier de Grand Slams, maar toch hoeven de finalisten de komende tijd zeker niet op de kleintjes te letten. Met haar triomftocht pakte de 19-jarige Andreeva maar liefst 2.8 miljoen euro. Dat is twee keer zo veel als haar opponente Chwalinska, zij kon zich troosten met 1.4 miljoen euro.

Meedoen aan een Grand Slam levert sowieso al een zeer behoorlijk zakcentje in. Spelers die in de eerste ronde van het toernooi werden uitgeschakeld ontvingen al 24 duizend euro. Iedereen die het hoofdtoernooi bereikte, kreeg zelfs al 87 duizend euro. Namens Nederland was Jesper de Jong de grootverdiener. De Haarlemmer streek 285 duizend euro op, na zijn uitschakeling in de vierde ronde.

Over enkele weken staat overigens alweer de volgende Grand Slam op het programma. Dan wordt er gestreden om de titel op het heilige gras van Wimbledon. De winnaar mag dan het riante bedrag van drie miljoen Britse ponden bijschrijven.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover