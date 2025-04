Alweer een grote rel in de tenniswereld: beste spelers komen in opstand

Nog geen maand na de rechtszaak van de PTPA die de tenniswereld op zijn kop zette, is er alweer een nieuwe opschudding. Volgens de Franse krant L'Équipe hebben de top 20 spelers en speelsters een brief gestuurd waarin ze een aanzienlijke verhoging van de prijzengelden op de Grand Slams eisen.

De PTPA, de vakbond voor tennissers, klaagde vorige maand de ATP, WTA en ITF aan. Novak Djokovic sprak hierover tijdens de Miami Masters. Nu is er een brief opgedoken, verstuurd door de top 20 van de ATP en de WTA, die gericht is aan de Grand Slams: de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open. De prijzenpotten van de Grand Slams stijgen jaarlijks, maar volgens L'Équipe, die het nieuws over de brief als eerste bracht, is de stijging niet genoeg.

In feite roept de brief op tot een eerlijkere verdeling van de winsten die de vier grote toernooien genereren, zodat de belangrijkste belanghebbenden – de spelers, zonder wie het toernooi niet mogelijk zou zijn – er beter van kunnen profiteren.

Andere sporten

In de brief wordt ook de vergelijking getrokken met andere grote sporten, zoals de NBA in het basketbal, waar spelers gegarandeerd recht hebben op 50% van de inkomsten die de competitie tijdens een seizoen oplevert. Ter illustratie: het totale prijzengeld van Roland Garros bedroeg vorig jaar 53,478 miljoen euro, wat neerkomt op iets minder dan 16% van de geschatte inkomsten van het toernooi, die bij de editie van 2024 werden geschat op 338 miljoen euro.

'Positieve ontwikkeling'

Een van de tennissters die zich achter de actie heeft geschaard, is olympisch kampioene Zhen Qinwen. Journalist Ben Rothenberg vroeg haar om een reactie op het versturen van de brief. Ze reageerde hoopvol.

Ik denk dat het vooral voordelig is voor álle spelers, niet alleen voor de toppers. Vooral voor diegenen die jarenlang hard werken en hun inkomsten uit de Slams nodig hebben. Ze moeten kunnen rondkomen. Ze moeten ook kunnen betalen voor een goed team, zodat ze überhaupt een eerlijke kans hebben om een wedstrijd te winnen. Dus ik denk dat dit een hele positieve ontwikkeling is.

Constante stijging

Onder druk van de spelers kende de verdeling van het prijzengeld al een aanzienlijke stijging in 2022. De cheque voor de winnaars van het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen ging met 54% omhoog, die voor de halvefinalisten steeg met 60%, en spelers die in de eerste ronde werden uitgeschakeld ontvingen 40% meer dan het jaar daarvoor. Ook vorig jaar bleef het prijzengeld van Roland-Garros stijgen (+7,82%), met 2,4 miljoen euro voor de winnaars van het enkelspel – bijna vier keer zoveel als in het jaar 2000.

Ondanks deze voortdurende groei zijn de spelers dus nog steeds niet tevreden en hebben dus, zoals al eerder benoemd, de brief gestuurd. Het is nog maar de vraag hoe deze zal vallen bij de organisatoren van de vier Majors. De bekendmaking van het prijzengeld voor het komende Roland-Garros, die gewoonlijk een maand voor de start van het toernooi plaatsvindt, zal dan ook met grote belangstelling worden afgewacht door de groep spelers die zich achter deze eisen schaart.