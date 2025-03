Grote bom in de tenniswereld: organisatie van recordkampioen Novak Djokovic klaagt ATP en WTA aan

Tennisbonden ATP, WTA, ITF en ITIA liggen onder vuur. Enkele (ex-)spelers en de spelersbond PTPA van Novak Djokovic lanceren een rechtszaak tegen de organisaties. De klacht is dat de bonden meerdere Amerikaanse wetten overtreden.

"Professionele tennissers zitten vast in een gemanipuleerd spel", staat in de aanklacht.

"Niet op de baan, waar miljoenen fans wereldwijd genieten van de felle concurrentie tussen spelers, maar daarbuiten, waar spelers gedwongen worden om slopende schema's, gelimiteerde inkomsten, beledigende onderzoeken en disciplinaire maatregelen te doorstaan, en beperkte controle hebben over hun eigen carrière en 'brands'".

Novak Djokovic

Djokovic, de 24-voudig grandslamwinnaar uit Servië, richtte de PTPA vijf jaar geleden samen met de Canadees Vasek Pospisil op. Zij waren ontevreden over het functioneren van de spelersraad van de ATP, die verantwoordelijk is voor het proftennis bij de mannen. De PTPA wilde een serieuze gesprekspartner worden naast de internationale bond ITF en de professionele bonden ATP en WTA (vrouwen).

Dossier

De aanklagers, waaronder ook Nick Kyrgios, hebben een dossier van 163 pagina's opgesteld en ingeleverd bij een New Yorkse rechtbank. Het streven van de groep is om een einde te maken aan 'de monopolistische controle binnen het tennis'.

𝗜𝘁’𝘀 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗳𝗶𝘅 𝘁𝗲𝗻𝗻𝗶𝘀.



Today, the PTPA and over a dozen players, on behalf of the entire professional population, filed a sweeping series of legal actions against the ATP, WTA, ITF and ITIA to reform professional tennis. https://t.co/1r4LWQpopP — Professional Tennis Players Association (@ptpaplayers) March 18, 2025

Ze hekelen het puntensysteem van de rankings, want dat zet spelers onder druk om aan toernooien deel te nemen. Ook is de speelkalender veel te druk en belastend. Soms moet bij enorm hoge temperaturen of zeer laat in de nacht worden gespeeld.

Tennis is kapot

"Tennis is kapot", zegt PTPA-directeur Ahmad Nassar tegen de BBC.

"Er is een systeem van uitbuiting en het welzijn van de spelers is in gevaar. Alle opties om hervormingen te bekomen via dialoog zijn uitgeput. De tennisorganisaties laten ons dus geen andere keuze dan nu stappen te ondernemen via de rechtbank. We willen daarmee de sport niet verstoren, maar ze wel redden voor aankomende generaties en hun supporters."

Eerlijkheid

Pospisil zegt: "Dit gaat over eerlijkheid, veiligheid en waardigheid. Weet je dat ik in het begin van mijn carrière in mijn auto moest slapen op weg naar een toernooi? Stel je voor dat een NFL-speler te horen krijgt dat hij in zijn wagen moet overnachten tijdens een uitwedstrijd. Dat is absurd. Geen enkele andere sport behandelt zijn atleten op deze manier."