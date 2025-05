Toptennisster gaat door het lint na 'buitengewoon ongepaste' actie cameraman

Een opvallend moment bij een WTA-toernooi in het Franse Straatsburg. Daar won de Amerikaanse Danielle Collins van het voormalige Britse toptalent Emma Raducanu. Maar na afloop ging het vooral over de tirade van Collins.

In een bloedstollende driesetter won Collins van Raducanu: 4-6 6-1 6-3. "Om ergens goed in te zijn, is zelfexpressie enorm belangrijk. Er zijn niet veel succesvolle mensen die het gevoel hebben dat ze niet zichzelf kunnen zijn. Uiteindelijk ben ik een competitieve persoon. Ik ben niet zachtmoedig en mild", sprak de Amerikaanse na afloop op de baan.

Ongemakkelijk moment

Maar Collins baarde vooral opzien door haar woede richting een cameraman. "Ik moet water halen. We zijn aan het wisselen. Je hoeft niet zo dicht bij me te zijn en je hoeft niet bovenop Emma te zitten. Het is buitengewoon ongepast. Het is niet zo moeilijk om ruimte te geven, het spijt me", snauwde Collins naar de cameraman.

Danielle Collins asks a cameraman to give her & Emma Raducanu space during their match in Strasbourg



“I need to get water. We’re on a changeover. You don’t need to be that close to me & you don’t need to be on top of Emma. It’s wildly inappropriate”



pic.twitter.com/s8ROMO2vaB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 21, 2025

Nadat ze haar verbale tirade had beëindigd, vulde Collins ongemakkelijk haar waterflesje terwijl de cameraman haar bleef filmen, voordat ze uiteindelijk terugkeerde naar haar bankje. Uiteindelijk deerde het de Amerikaanse niet, want ze won en boekte een plekje in de kwartfinales tegen de Russische Anna Kalinskaya op donderdag.

Roland Garros

Collins won deze maand op het masterstoernooi van Rome verrassend van Iga Swiatek, de nummer 2 van de wereld. Een ronde later ging ze ten onder tegen de Oekraïense Elina Svitolina. In Straatsburg is voor de Amerikaanse de laatste test voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. In Parijs boekte Collins in 2020 haar beste prestatie, met een plek in de kwartfinales.

Veelbesproken toptennisster zorgt voor verbazing: 'Ik moet iets bekennen...' Emma Raducanu kent een bijzonder turbulente carrière. De Britse won als tiener op sensationele wijze de US Open, maar kwam de jaren daarna vooral vanwege problemen en randzaken in het nieuws. Vrijdag boekte ze een tennissuccesje tijdens een toernooi in Rome. Wat ze na de wedstrijd zei, haalde echter pas echt de aandacht.

De tegenstander van Collins vandaag kwam nooit verder dan de tweede ronde in Parijs. Na haar verrassende eindzege op de US Open in 2021 worstelt ze met haar vorm, mede door blessures en een karrenvracht aan trainerswissels. Het laatste halfjaar krabbelt Raducanu weer een beetje op.