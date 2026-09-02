Toptennisster Anastasia Potapova heeft dinsdag de tweede ronde van de US Open bereikt. De Oostenrijkse won in twee sets van de Letse Darja Semenistaja. Daarmee is ze al verder in het toernooi dan haar Nederlandse vriend Tallon Griekspoor.

Potapova had weinig moeite met haar tegenstander in de eerste ronde. De partijen op dinsdag werden lang uitgesteld vanwege regen, waarna ze rond 23.30 uur de baan op komt. De 25-jarige won de eerste set met 6-2. In de tweede set kwam ze ook al snel tot een 5-2-voorsprong. Ze had in de laatste game echter vier matchpoints nodig om de wedstrijd te beslissen.

In de tweede ronde zal ze het opnemen tegen de winnaar van de partij tussen de Nederlandse Arantxa Rus en Leolia Jeanjean. Die partij werd woensdagnacht bij een stand van 4-5 in de eerste set gestaakt vanwege het weer.

Tallon Griekspoor

Griekspoor, nummer 54 van de wereld, werd dinsdag in de eerste ronde al uitgeschakeld. Hij verloor in vier sets van Ben Shelton (1-6, 6-1, 7-6, 6-2). "Het is balen dat je verliest, maar het is niet anders", zei de Nederlander na afloop.

Hij was ook niet topfit. "Als je een buikspierblessure hebt, wil je niet te veel strekken en naar achteren leunen. Daardoor speelde ik veel service-volley. Ik heb een maand niet kunnen spelen en als je tegen een speler als Shelton speelt, heb je meer wedstrijden nodig."

Enkelspel vrouwen

Tweevoudig grandslamwinnares Elena Rybakina is ook goed begonnen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar. De als tweede geplaatste Kazachse rekende dinsdag in de eerste ronde van de US Open simpel af met de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin: 6-3 6-2. In de tweede ronde treft de 27-jarige Darja Vidmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jéssica Bouzas Maneiro.

Rybakina, achter Aryna Sabalenka de nummer twee van de wereld, won begin dit jaar de Australian Open, maar strandde op Roland Garros al in de tweede ronde. Op Wimbledon was de derde ronde het eindstation. Dat toernooi schreef ze in 2022 op haar naam. Sabalenka, in New York op jacht naar haar derde titel op rij, bereikte maandag zonder al te veel problemen ook de tweede ronde.

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