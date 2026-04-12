Toptennisster Anastasia Potapova is er niet in geslaagd om de titel van de Linz Open in de wacht te slepen. Ze verloor de finale van Mirra Andreeva in haar 'nieuwe thuisland'. Toch verdient ze nog een aardig zakcentje met de tweede plaats.

Andrejeva heeft de finale van het WTA-toernooi van Linz gewonnen. De Russin was in de finale in drie sets te sterk voor de tot Oostenrijkse genaturaliseerde Russin Potapova: 1-6 6-4 6-3.

De 18-jarige nummer 10 van de wereld wist in de eerste set slechts een game te winnen, maar keerde de wedstrijd in de Oostenrijkse stad Linz om. Het is de tweede toernooizege van het jaar voor Andreeva. In januari was ze de beste in het Australische Adelaide.

Thuistoernooi

De 25-jarige vriendin van Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor was tot de finale nog ongeslagen in het toernooi. "Dat is de kracht van de thuisspeelster", zei ze daarover voorafgaand aan de eindstrijd. "Bedankt, ik ben sprakeloos om eerlijk te zijn. Ik weet niet wat ik moet zeggen."

"Sinds ik van nationaliteit ben veranderd, ben ik steeds beter geworden. Ik voel ook de steun. Ik ben sprakeloos", vervolgde ze zichtbaar geëmotioneerd. "Ik krijg kippenvel elke keer dat ik het veld op kom. Dus voor mij betekent het alles."

Prijzengeld

Potapova, nummer 54 van de wereldranglijst, gaat niet met lege handen naar huis na de verloren finale. Er is namelijk een hoop prijzengeld te verdelen in Linz. Voor de winnares ligt een bedrag van 161.310 euro klaar. De nummer twee krijgt 99.565. Dat biedt vast troost voor Potapova.

Tallon Griekspoor

Griekspoor kwam afgelopen week in actie op het ATP-toernooi in Monte Carlo. Hij werd vorige week al in zijn eerste partij uitgeschakeld door Gaël Monfils.