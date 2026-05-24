Vlekkeloos was het niet, maar Novak Djokovic heeft de eerste ronde op Roland Garros overleefd. De tennisgrootheid uit Servië (39) begon het toernooi met de nodige twijfels en die zullen niet verdwenen zijn na het moeizame eerste klusje tegen een dappere Fransman.

Het was hoe dan ook een bijzondere wedstrijd voor Djokovic. De 39-jarige tennislegende speelde zijn 82 Grand Slam. Daarmee schreef hij geschiedenis, want nooit was er een tennisser die zoveel grandslamtoernooien speelde. Al beleefde hij aan zijn eerste partij van deze Roland Garros-editie weinig plezier.

Djokovic trof zondagavond Giovanni Mpetshi Perricard. Geen naam waar de Serviër doorgaans écht wakker van zou moeten liggen, maar de boomlange Fransman begon geweldig aan het duel. Hij speelde de eerste set binnen (7-5) en dat zorgde ongetwijfeld voor twijfels bij de routinier. Zeker omdat hij dit seizoen pas één gravelwedstrijd speelde, en die verloor hij. Na Australian Open speelde het Servische tennisicoon sowieso pas twee duels vanwege blessures en hij nu voor het eerst sinds 2010 in de eerste ronde op het Franse gravel een set verloor.

Onder meer door de ijzersterke service van Mpetshi Perricard had Djokovic het heel moeilijk, maar toch richtte hij zich op. In een taaie tweede set boekte hij de broodnodige zege (7-5) en vanaf dat moment leek hij weer ietwat om de man die 22 grandslamtitels op zijn naam schreef.

Set drie ging immers voortvarend en harkte Djoko 6-1 binnen. Vervolgens vocht de dappere Fransman nog wat terug, maar moest hij ook de vierde set aan Djokovic laten. De Serviër besliste het duel met 6-4, boekte de verwachte overwinning, maar weet dat het beter moet wil hij hoge ogen gooien op het grandslamtoernooi.

