Het vrouwentoernooi van Roland Garros heeft voor het eerst sinds 2010 geen enkele Nederlandse deelneemster, maar toch is er nog een linkje met ons land te vinden. Anastasia Potapova, de vriendin van Tallon Griekspoor, doet namelijk wel mee in Parijs. Zij gaf zondag een opvallende persconferentie, want ze toonde flink wat onbegrip voor een deel van haar collega's.

De aanloop naar Roland Garros verliep erg onrustig doordat een deel van de spelers ontevreden is over het prijzengeld dat er in Parijs te verdienen valt. Enkele toppers, waaronder Jannik Sinner en Aryna Sabalenka, ondertekenden een open brief waarin ze eisen dat er meer geld naar de spelers gaat. Sabalenka hield de optie van een boycot zelfs op en vrijdag was er zelfs een protestactie.



Een aantal spelers sprak slechts vijftien minuten met de media om aandacht te vragen voor de kwestie. Ze krijgen momenteel namelijk ongeveer vijftien procent van de inkomsten van Roland Garros en ze willen dat het percentage verhoogd gaat worden naar 22 procent.

De tennissers leken vrij verenigd over de kwestie, maar dat blijkt toch niet helemaal het geval. Potapova kwam zondag op de persconferentie voor het toernooi plotseling met een heel andere mening op de proppen dan haar collega's. Zij vindt namelijk dat het verkeerde doelwit wordt gekozen voor het protest.

'Jullie betalen ons niet, toch?'

"Als je mijn eerlijke mening wil hebben dan denk ik dat de media niets met ons prijzengeld te maken heeft", vertelde de in Rusland geboren tennisster, die sinds dit jaar voor Oostenrijk uitkomt, tegen de pers. "Jullie betalen ons niet, toch? Dus hoe kunnen we mensen boycotten die ook betaald worden dankzij dit toernooi?", vroeg zij zich af.

Potapova was dan ook niet van plan om mee te werken aan het protest. "Ik vind het een beetje onzin, dus ik sta er ook niet achter. Hier ben ik en ik praat met jullie zoveel als ik wil en zoveel als jullie willen."

Eerste partij op Roland Garros

De 25-jarige Potapova komt maandag voor het eerst in actie op Roland Garros. Ze is na een sterk gravelseizoen als 28e geplaatst in Parijs en ontloopt daardoor de toppers in de eerste twee rondes, maar toch heeft ze het niet bepaald getroffen bij de loting. Ze speelt in haar eerste partij namelijk tegen de Australische Maya Joint, die slechts zes plekken lager (28 om 34) op de wereldranglijst staat.

Haar geliefde Griekspoor hoeft pas dinsdag voor het eerst te tennissen in Parijs. Hij speelt dan in de eerste ronde bij de mannen tegen de Italiaan Matteo Arnaldi.

