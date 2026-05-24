De wedstrijd tussen Karen Khachanov en Arthur Géa op Roland Garros heeft kort stil gelegen. De reden? De thuisspeler moest erg nodig een sanitaire stop plegen.

Het voorval gebeurde in de eerste set van de eerste ronde tussen Khachanov en Géa. De Franse thuisspeler riep op een gegeven moment de dokter naar de baan en vroeg gelijk een medische timne-out aan. De microfoons aan de zijkant van de baan vingen het gesprek op en de woorden van Géa waren duidelijk. "Ik ga hier op de baan poepen als ik niet naar de wc kan. Ik kan niet eens bewegen", riep het Franse tennistalent tegenover de aanwezige medici.

Géa gaf ook gelijk uitleg. "Ik ben ziek en ik heb maagproblemen." Géa kreeg echter te horen dat hij minimaal tot het einde van de game moest blijven wachten. De Fransman ging dan ook door en mocht serveren. Géa pakte het punt wat hij nodig had, zette zijn racket vervolgens aan de kant en rende direct naar de wc. De tennisser vertrok naar de wc en liet zijn coaches vertwijfeld achter.

Bron: HBO Max / Eurosport

Nederlaag van Géa

Géa is als Franse thuisspeler een van de publieksfavorieten op Roland Garros. Het talent liet al meermaals zien dat hij uitstekend kan tennissen. Bijvoorbeeld toen hij Jiri Lehecka uitschakelde tijdens de laatste editie van de Australian Open. Géa zijn toernooi in Parijs blijft echter beperkt tot één ronde. Ondanks dat hij de game waarin hij naar de wc moest nog won, ging de Fransman er wel met 3-0 in sets af. Khachanov, de nummer 15 van de wereld, gaat door naar de volgende ronde.

