Arantxa Rus na missen matchpoints strijdend ten onder in langste wedstrijd van het jaar

Arantxa Rus is in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Charleston uitgeschakeld. De Nederlandse tenisster streed voor wat ze waard was, maar ging uiteindelijk na een marathonpartij onderuit tegen de Amerikaanse Katie Volynets: 2-6, 7-6, 6-7. Rus kreeg twee matchpoints, maar verloor uiteindelijk de langste wedstrijd van 2024.

Rus, die 54e staat op de wereldranglijst, begon matig aan de partij en verloor na twee breaks dan ook ruim de eerste set. Ook in de tweede set kwam de Amerikaanse nummer 110 van de wereld een break voor en toen ze bij een stand van 6-2, 5-4 voor de wedstrijd mocht serveren, wees niets erop dat het duel later de boeken in zou gaan.

De Nederlandse knokte zich echter terug en dwong via een tiebreak toch een derde set af. De partij was toen ruim twee uur tegen, maar de knotsgekke derde set duurde bijna even lang als de eerste twee sets bij elkaar. Rus kreeg bij 6-5 de kans om de partij uit te serveren, maar ook zij slaagde daar niet in.

Na acht breaks eindigde ook deze set in een tiebreak. Rus kreeg op 6-4 twee matchpoints, maar de Amerikaanse won vier punten op rij en mocht na 3 uur en 43 minuten dan eindelijk de handen in de lucht steken.

3 hours and 43 minutes... 🤯🤯🤯



The LONGEST match of the year to date! Katie Volynets battles past Rus in a three set thriller 6-2, 6-7(6), 7-6 (6).#CharlestonOpen pic.twitter.com/hJzMhNYaH0 — wta (@WTA) April 1, 2024

Langste partij van het jaar

De partij tussen Rus en Volynets was daarmee de langste partij van het jaar volgens de WTA. Ze kwamen overigens nog bij lange na niet in de buurt van het record. In 1984 duurde een partij tussen Vicki Nelson en Jean Hepner op een toernooi in het Amerikaanse Richmond liefst 6 uur en 21 minuten. Tijdens dat duel zou er een punt van 643 slagen en in totaal 29 minuten gespeeld zijn.