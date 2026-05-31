Jesper de Jong speelt zondag de grootste wedstrijd uit zijn tennisloopbaan en daar zijn een hoop mensen getuigen van. Niet alleen zijn vriendin Pien Hersman, maar ook twee wereldberoemde mensen zitten tijdens Roland Garros op de tribunes.

Court Philippe-Chatrier, de meest in het oog springende tennisbaan van Roland Garros, is het toneel van de partij tussen De Jong en de Duitser Alexander Zverev. Er kunnen in totaal 15.000 mensen in het stadion. Die zitten er zondagmiddag niet, maar wel vielen twee bekende gezichten op.

Het wereldberoemde koppel Salma Hayek en Françios-Henri Pinault zat namelijk op de tribunes naar de wedstrijd tussen onze landgenoot en Zverev te kijken. De 59-jarige Hayek brak in de jaren '90 door als actrice. In 1995 speelde ze in de beroemde film Desperado, daarnaast had ze ook befaamde rollen in From Dusk Till Dawn en Frida.

In 2009 trouwde ze met de vijf jaar oudere François-Henri Pinault, een steenrijke Franse zakenman. De twee werden op de gevoelige plaat gelegd door fotografen en ook de televisiecamera's wisten de twee beroemdheden te vinden.

Ook Pien Hersman in Parijs

De twee beroemdheden waren niet de enige bekende gezichten op de tribunes. Ook Pien Hersman is er bij in Parijs. De topschaatsster is de partner van De Jong en was eerder dit toernooi ook al bij een wedstrijd. Zij ziet hoe haar vriend de Duitser Zverev uitstekend partij biedt in de Franse hoofdstad. De camera's wisten Hersman overigens al meermaals te vinden.

Voorafgaand aan de partij gebeurde er nog iets bijzonders in het publiek. De Jong werd door een flink deel luidkeels toegezongen. Dat had een leuke reden: De Jong is namelijk jarig en dat waren de fans niet vergeten.

