Jesper de Jong behaalde de vierde ronde van Roland Garros en hoewel hij daar verloor van Alexander Zverev, mag de Nederlander heel tevreden zijn met zijn prestaties. Nog nooit kwam hij zo ver op een grandslamtoernooi. De Nederlandse tennisser krijgt daarvoor ook een mooie beloning, want hij is zeker van een flink bedrag aan prijzengeld en een forse stijging op de wereldranglijst.

Het avontuur van De Jong, die de afgelopen twee jaar strandde in de tweede ronde, leek vorige week al ten einde te komen nadat hij in de laatste kwalificatieronde verloor. Hij profiteerde echter van een afmelding en mocht daardoor als lucky loser toch nog meedoen.

De Jong maakt optimaal gebruik van die mooie kans, want hij stootte door naar de vierde ronde. Hij won maandag in de eerste ronde van de Zwitserse oud-kampioen Stan Wawrinka en sloeg zich twee dagen later probleemloos langs qualifier Federico Cina. Dus wachtte een mooi onderonsje met Karen Khachanov, de mondiale nummer 15. Ook daar wist De Jong van te winnen.

Alexander Zverev is te sterk

In de vierde ronde trof De Jong de wereldtopper Alexander Zverev. De Jong speelde absoluut niet slecht en maakte het hem zeker in de eerste set lastig, maar kwam toch tekort om te stunten. Zverev won in drie sets. Daardoor nam De Jong afscheid van het toernooi, maar wél met opgeheven hoofd en een flinke smak aan prijzengeld.

De Jong verdient namelijk een heel mooi bedrag aan prijzengeld door het halen van de vierde ronde. Daardoor won hij maar liefst 285.000 euro. Als hij ook van Zverev had gewonnen in Parijs, dan was het bedrag 447.000 euro geworden. Voor de winnaar van het toernooi ligt zelfs 2,8 miljoen euro aan prijzengeld klaar.

De Jong bewijst zichzelf dus een hele mooie dienst, want hij heeft zijn prestatie van vorig jaar overtroffen en daardoor gaat hij op de wereldranglijst sowieso stijgen. Hij begon als nummer 106 van de wereld aan Roland Garros, maar keert door zijn plek in de vierde ronde terug in de top 85.

