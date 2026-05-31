Jesper de Jong werd zondag door Alexander Zverev uitgeschakeld op Roland Garros. Zijn Duitser bleek in aanloop naar de wedstrijd in de achtste finale niet zo goed op de hoogte te zijn van zijn tegenstander, die hij 'Frenkie de Jong' noemde. Jesper de Jong kan er wel om lachen.

In een interview op Duitse tv sprak Zverev over zijn tegenstander De Jong, die hij verwarde met FC Barcelona-speler Frenkie. Voorafgaand aan de partij in de achtste finale van Roland Garros bood de nummer drie van de wereld zijn excuses aan. Direct daarna klonk het ’Let’s go, Frenkie’ over de baan.

"Ik zei: ’Geen probleem. Je bent niet de eerste en niet de laatste die me zo noemt'", vertelt De Jong aan De Telegraaf over het onderonsje. "Hij vond dat ik in een shirt van Frenkie de Jong de baan op zou moeten komen, maar ik denk dat mijn sponsor dan niet zo blij zou zijn...”, zei De Jong.

De Nederlandse toptennisser sprak ook over zijn verdiende prijzengeld. Hij gaat naar huis met een bedrag van 285.000 euro. "Er zijn weken dat ik het niet verdien”, lacht hij. Hij kan het geld goed gebruiken, want hij heeft in aanloop naar het grandslamtoernooi in Parijs geïnvesteerd in een ademhalingscoach en een mentale coach.

'Lucky loser'

Eigenlijk had de Haarlemmer zich helemaal niet gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi, maar hij werd als 'lucky loser' alsnog toegelaten vanwege een blessuregeval. In het hoofdtoernooi won hij achtereenvolgens van Stan Wawrinka, Federico Cina en Karen Chatsjanov. Hij bereikte nooit eerder de vierde ronde van een grandslamtoernooi.

Zverev richt zich nu volledig op zijn volgende tegenstander. Dat is de Spanjaard Rafael Jódar.

