Het sprookje van Maja Chwalinska op Roland Garros heeft haar helemaal naar de finales geloodst. De 24-jarige Poolse sloeg zich donderdag ten koste van de Russische Diana Shnaider naar de eindstrijd. Het is een primeur voor Chwalinska op een grandslamtoernooi, daarvoor dankt ze ook een sponsor van haar bekende landgenote Iga Swiatek.

Gravelspecialiste Swiatek sneuvelde verrassend vroeg op Roland Garros en dus had haar sponsor Oshee ruimte om landgenote Chwalinska te helpen. Zij had grappend verteld na de gewonnen derde ronde tegen Maria Sakkari dat ze moeite had met het boeken van een hotel voor de tweede week van Roland Garros, omdat ze daar niet genoeg geld voor zou hebben. De sponsor van Swiatek sprong bij en regelde dat ze in Parijs kon blijven, samen met haar moeder Marcela die er al het hele toernooi bij is.

Sprookje duurt voort

Dat vertrouwen betaalt zich tot dusver dubbel en dwars uit. Ze versloeg de Franse Parry en trof in de kwartfinale Anna Kalinskaya, die bijna 100 plekken hoger stond op de wereldranglijst. De Russische was kansloos tegen Chwalinska, die met 7-6 en 6-3 won en een plekje in de halve finales boekte. Daarin stond ze opnieuw tegenover een Russin, in de vorm van Shnaider. Zij had een dag ervoor verrassend afgerekend met Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld.

De Poolse liet ook in de halve eindstrijd sterk tennis zien, al waren de twee behoorlijk aan elkaar gewaagd. Er waren twee breaks in de eerste set, voor ieder eentje. Dus kwam het aan op een tiebreak. Daarin nam Shnaider een lichte voorsprong, maar Chwalinska draaide het volledig om. In de tweede set brak de Poolse haar tegenstander laat en dat was genoeg voor de zege. Daardoor treft ze zaterdag Mirra Andreeva in de finale.

1,4 miljoen euro en top-30 van de wereld

Over geld hoeft de qualifier zich voorlopig geen zorgen meer te maken. Met een plek in de finale is ze al verzekerd van liefst 1,4 miljoen euro. De winnares krijgt zelfs het dubbele. Ook het zwik aan punten brengt haar een opmerkelijke stijging. De Poolse stond nog nooit in de top-100 van de wereld, met een hoogste positie van 113de, maar staat nu virtueel al in de top-30 van de wereld. Op plek 21 welteverstaan.

Qualifier via Nederlandse naar hoofdtoernooi

Opmerkelijk is de route van Chwalinska naar het hoofdtoernooi van de Parijse Grand Slam op gravel. Ze moest in de allereerste ronde van de kwalificaties beginnen en versloeg daarin twee Françaises. In de finale was ze dicht bij uitschakeling tegen uitgerekend de Nederlandse Suzan Lamens. Zij kwam in een spannende partij van bijna 2,5 uur nét tekort om Chwalinska al uit te schakelen voor het toernooi begon: 7-6, 7-5.

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