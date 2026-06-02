Aryna Sabalenka sloeg zich maandag overtuigend naar de kwartfinales op Roland Garros en na afloop stal ze ook nog de show met een opvallend optreden. Dat gebeurde na een verzoek aan de nummer 1 van de wereld en dat zorgt voor de nodige verbazing bij ex-toptennisser Andy Roddick.

Alle ogen waren maandag gericht op de partij van Sabalenka tegen Naomi Osaka, want het was voor het eerst in drie jaar tijd dat er een vrouwenpartij in de avondsessie werd ingepland in Parijs. Dat had natuurlijk alles te maken met de status van de twee tennissters, want allebei hebben ze vier grandslamtitels op hun erelijst staan. Sabalenka bleek uiteindelijk in twee sets te sterk voor de Japanse.

De nummer 1 van de wereld gaf daarna zoals gebruikelijk een interview op de baan, maar de vragen waren niet allemaal even gewoontjes. Zo kreeg Sabalenka van interviewer Fabrice Santoro, zelf vroeger ook proftennisser, de vraag of ze zin had om te dansen. Dat deed de Belarussische nadat haar was beloofd dat het publiek mee zou doen. Even later gooide ze er zelfs een moonwalk uit.

'Zoiets raars om te vragen'

De tennisster plaatste in het verleden op sociale media geregeld filmpjes waarop ze danst en dus kwam de vraag niet helemaal uit de lucht vallen, maar toch vond niet iedereen het een goede actie van Santoro. In de podcast Served spreekt ex-toptennisser Andy Roddick namelijk zijn verbazing erover uit.

"Ik weet het niet, man", reageert Roddick eerst met een hele diepe zucht als zijn collega-presentator Mike Hayden hem vraagt wat hij ervan vond. "Ik kon altijd goed opschieten met Santoro vroeger. Er zijn niet veel oudere spelers aardig tegen je als je doorbreekt, maar hij was altijd geweldig. Dus ik mag hem wel. Maar 'wil je voor ons dansen?' is zoiets raars om te vragen. Ik hou er niet van, maar misschien vinden mensen het leuk en hoor ik bij de minderheid."

Eerder incident

Roddick haalt vervolgens een eerder incident aan: "Het was volgens mij op de Australian Open en toen werd er aan een vrouwelijke speler gevraagd of ze een rondje kon draaien. Wat zijn we dan aan het toen?"

De Amerikaan had gelijk dat het in Australië gebeurde. Dat was na een wedstrijd van de Nederlandse ex-topspeelster Kiki Bertens. Zij verloor in 2015 in Melbourne van Eugenie Bouchard en de Canadese kreeg na afloop de vraag van de interviewer om een rondje te draaien. De verbaasde Bouchard gaf gehoor aan het verzoek, maar sloeg daarna direct de handen voor de ogen. Later gaf ze aan dat ze het wel wat ongemakkelijk vond.

'Zou me zo oncomfortabel voelen'

Hoewel Sabalenka er zelf niet zo'n moeite mee leek te hebben, blijft Roddick bij zijn punt aangezien de tennisster eigenlijk wel ja moet zeggen. "Als ze nee zou zeggen dan vindt iedereen het stom dat ze niet gewoon meedoet. Het is een verlies-verlies-situatie, want dan zou iedereen haar suf vinden. Maar misschien kan ik er enkel aan denken hoe oncomfortabel ik me zou voelen als iemand me vroeg om te gaan dansen."

Topfavoriet voor de titel

Sabalenka zal waarschijnlijk vooral bezig zijn met het feit dat ze in de kwartfinales van Roland Garros staat. Daarin speelt ze woensdag tegen de Russische Diana Shnaider. Sabalenka hoopt dit jaar voor het eerst de titel te pakken in Parijs. Ze is de grote favoriet, want van alle speelsters die nog in het toernooi zitten, is ze de enige die al eerder een grandslamtitel pakte.

