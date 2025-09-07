Aryna Sabalenka veroverde zaterdag voor het tweede jaar op rij de titel op de US Open. De nummer 1 van de wereld rekende in de finale af met thuisspeelster Amanda Anisimova. Dat levert Sabalenka de grootste prijzenpot uit het vrouwentennis op.

De finale van de US Open was er eentje van de revanche. Sabalenka kon na verloren finales op de Australian Open en Roland Garros eindelijk een grandslamtitel binnen gaan halen. Anisimova kreeg de kans om zich deze keer wel van haar beste kant te laten zien in een grote finale, want op Wimbledon verloor ze in de eindstrijd met hele pijnlijke cijfers van Iga Swiatek: 0-6, 0-6.

Anisimova speelde deze keer een stuk beter dan op het heilige gras in Londen, maar het was uiteindelijk Sabalenka die de titel in New York pakte. Ze versloeg de thuisspeelster met 6-3, 7-6 en greep daarmee haar vierde grandslamtitel. De Belarussische was eerder in 2023 en 2024 de beste op de Australian Open en prolongeerde nu haar titel in New York. Dat levert haar ook nog een mooi zakcentje op.

Grootste prijzenpot ooit in het vrouwentennis

Op de US Open wordt van de vier grandslamtoernooien namelijk het meeste prijzengeld van allemaal uitgedeeld. Daar profiteert de winnares, in dit geval Sabalenka, ook flink van. De nummer 1 van de wereld mag door haar zege maar liefst 5 miljoen dollar bijschrijven. Dat is omgerekend zo'n 4,3 miljoen euro. Ze krijgt daarmee een stuk meer dan toen ze vorig jaar de beste was in New York. Sabalenka kreeg in 2024 'slechts' 3,6 miljoen dollar (ongeveer 3 miljoen euro) voor haar eindzege.

Het bedrag dat Sabalenka krijgt voor haar titel in New York is het grootste dat ooit is uitgedeeld in het vrouwentennis. Het record stond tot zaterdag op naam van Coco Gauff. Zij kreeg vorig jaar 4,8 miljoen dollar voor het winnen van de WTA Finals. Gauff had daar zelfs ruim 5,1 miljoen dollar kunnen verdienen, maar doordat ze één van haar drie groepsduels verloor, gebeurde dat niet.

Verliezend finaliste Anisimova

Anisimova zal flink balen van haar tweede verloren grandslamfinale op rij, maar ook voor haar is er een grote financiële meevaller. Als verliezend finaliste krijgt ze wel slechts de helft van het prijzengeld van Sabalenka. Desondanks blijft er dus 2,5 miljoen dollar, oftewel 2,15 miljoen euro, over voor de Amerikaanse. Dat is natuurlijk een mooi bedrag voor het spelen van zeven tennispotjes.

Mannenfinale

Het prijzengeld bij de mannen en de vrouwen is hetzelfde en dat betekent dat Jannik Sinner en Carlos Alcaraz zondag in de mannenfinale om dezelfde bedragen strijden. Ze zijn dus beiden al zeker van het bedrag dat Anisimova krijgt, maar hopen natuurlijk op gelijke hoogte met Sabalenka te komen. Voor de twee tennisrivalen staat er naast de beker en het enorme prijzengeld echter nog iets heel belangrijks op het spel.

