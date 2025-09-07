Toptennisster Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld, prolongeerde zaterdag haar grandslamtitel op de US Open ten koste van thuisspeelster Amanda Anisimova. Na afloop van het bevochten duel waren de emoties groot.

Het ging alle kanten op in de finale. Anisimova begon sterk, waarna de Belarussische haar klasse liet zien. Zij leek met gemak op weg naar de zege in de tweede set, maar moest zich herpakken na een pijnlijke fout. De wedstrijd werd uiteindelijk met een tiebreak beslist: 6-3, 7-6.

Na de bevochten overwinning liet de 27-jarige zich op de grond zakken en sloeg ze haar handen voor haar gezicht. De opluchting was groot na de teleurstelling van verloren finales op grandslamtoernooien eerder dit jaar.

Geliefde

Ze zocht meteen haar vrienden en familie op, waaronder ook haar geliefde Georgios Frangulis (37). Die moet zich altijd inhouden tijdens haar wedstrijden, zo onthulde hij eerder. "Tijdens de wedstrijd zeg ik niets. Ik probeer niet te veel emoties te tonen, want Aryna merkt alles. Elke beweging van ons in de box ontgaat haar niet. Dus ik klap gewoon zo hard als ik kan en steun haar. Het belangrijkste komt na de wedstrijd: ervoor zorgen dat ze zich goed voelt." Ook haar team kreeg een dikke knuffel van de nummer één van de wereld.

Sealed with a kiss 💋 pic.twitter.com/Y5sG52mz4x — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Tranen

Bij Anisimova vloeiden de tranen. Verslagen nam ze plaats op haar bankje en liet ze haar emotie de vrije loop. "Ik heb vandaag niet hard genoeg gevochten voor mijn droom", vertelde ze het publiek in New York. "Bedankt voor jullie steun tijdens mijn thuisslam. Ik vond het geweldig om hier te spelen."

Voordat Sabalenka haar trofee mocht ophalen daalde ook bij haar het besef van de overwinning in. Met tranen in haar ogen wachtte ze op de uitreiking. Ze bedankt haar team en familie voor hun steun. "Jullie zijn verplicht om aanwezig te zijn bij al mijn finales", grapt ze. "Ik wil ook mijn vriend bedanken, hij is er altijd voor mij."

Vervolgens kreeg ze de check van wel 5 miljoen dollar overhandigd, het hoogste bedrag aan prijzengeld van alle grandslamtoernooien. Daarna mocht ze haar beker de lucht in tillen.

