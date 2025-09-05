Novak Djokovic speelt in de halve finale van het US Open 2025 tegen Carlos Alcaraz. Dat is de gedroomde kraker tussen de recordkampioen en de huidige nummer 1 van de wereld. 'Nole' krijgt support van een andere grote tennislegende.

Niemand minder dan Monica Seles (51) reist af naar New York om de Servische tennismachine aan het werk te zien. Seles, zelf ook geboren in Servië (toen nog onderdeel van Joegoslavië), won negen grandslamtoernooien.

Maar haar loopbaan had nog veel succesvoller kunnen verlopen als ze niet in april 1993 tijdens een partij was gestoken in haar rug door een toeschouwer. Daarna was ze lang absent op de WTA-tour.

Steun

Vrjidag was Seles al present op het tennispark Flushing Meadows. Ze verkeerde in het gezelschap van Ryan Harrison op een trainingsbaan, terwijl ze keek naar de trainende Djokovic. Tegen SportKlub vertelde ze: "Ik ben hier om steun te geven aan Novak in zijn pot tegen Carlos Alcaraz. Ik weet dat hij alle energie nodig zal hebben die hij kan krijgen."

"Daarom doe ik mijn best om hem te helpen vanaf de tribunes. Ik zal niet in zijn spelersbox zitten. Ik wil niet dat hij iets moet veranderen aan zijn plannen. Op dat vlak ben ik erg bijgelovig. Ik kom hier alleen om naar zijn wedstrijd te kijken. Ik heb acht uur gereden om hem steun te geven. Ik zal zoals je dat zegt 'onder de radar' blijven. Als hij maar blijft winnen."

Spierziekte

Eerder dit jaar maakte Seles bekend te lijden aan een zeldzame spierziekte. Ze heeft daar al drie jaar last van, maar komt er nu in gesprek met AP pas mee naar buiten. Ze ontdekte de problemen nota bene tijdens het tennissen, toen ze ineens de dubbel zag en de bal niet meer goed kon raken.

Bij de zeldzame spierziekte, die met een heel moeilijke term myasthenia gravis wordt genoemd, blokkeren zogeheten antilichamen bepaalde prikkels. Daardoor krijgt ze dus last van een verstoring in het zicht, maar ook heeft ze hinder van spierzwaktes in armen en benen.

Mes in de rug

Nog over die noodlottige dag in 1993. Seles was toen de nummer 1 op de WTA-ranking. Seles speelde tegen Magdalena Maleeva, in Bulgarije. De in Joegoslavië geboren Seles zat tijdens een break op een bankje. Toen sloeg een fan van Steffi Graf toe. Graf was in die jaren de rivale op de baan van Seles.

Seles was op dat moment bezig om Graf te overvleugelen. Seles had 7 grandslams gewonnen en was pas 19 jaar. Graf was een jaar of 5 ouder. De rest van 1993 en heel 1994 zagen we Seles niet meer terug in de tennistop. Pas vanaf 1995 telde ze weer echt mee, en ze won nog maar 1 grandslam.