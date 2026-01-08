De Australian Open komt eraan, maar de organisatie van de eerste Grand Slam van het jaar krijgt met de ene na de andere afmelding te maken. Bij de mannen moest bijvoorbeeld de Britse toptennisser Jack Draper al verstek laten gaan en nu ontbreekt er bij de vrouwen ook een grote naam: Qinwen Zheng.

Oud-finaliste Zheng Qinwen heeft zich afgemeld voor de Australian Open. De regerend olympisch kampioene acht zichzelf niet fit genoeg om vanaf 18 januari deel te nemen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar, meldt de 23-jarige Chinese tennisster via sociale media.

Verliezend finalist

Zheng, in 2024 verliezend finaliste in Melbourne, verloor vorig jaar in de tweede ronde van de Australian Open en werd vervolgens uitgeschakeld in de eerste ronde van Wimbledon. Daarna onderging ze een operatie aan haar rechterelleboog. Eind september maakte ze haar rentree in Beijing, maar in de derde ronde gaf ze op. Zheng gaf toe dat ze te snel was teruggekeerd.

'Mijn conditie is nog niet optimaal'

"Hoewel mijn herstel goed vordert en de afgelopen maanden zonder problemen zijn verlopen, moeten spelers in topvorm zijn om een grand slam te spelen. Op dit moment is mijn conditie nog niet optimaal", aldus Zheng, die in 2024 in de finale in Melbourne verloor van de huidige nummer 1 van de wereld, Aryna Sabalenka.

i Qinwen Zheng op Instagram

'Ontzettend moeilijk'

"Deze beslissing nemen was ontzettend moeilijk voor me. Melbourne is mijn 'geluksplaats', waar ik mijn eerste wedstrijd op een Grand Slam won en waar ik mijn beste ervaringen heb beleefd. Ik heb een speciale band met deze stad en ik had er heel veel zin in om mijn seizoen te beginnen op Melbourne Park. Ik kan iedereen niet genoeg bedanken voor de steun en ik kijk er naar uit om weer 100 procent fi te zijn en een goed vervolg van 206 te kunnen hebben."

Australian Open

Het hoofdtoernooi van de Australian Open begint op maandag 12 januari en de finale bij de mannen is traditioneel de laatste dag van de Grand Slam. Die is op zondag 1 februari. Namens Nederland doen een handvol tennissers een gooi om ver te komen in het hoofdtoernooi: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Suzan Lamens.