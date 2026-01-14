Tallon Griekspoor is het tennisjaar 2026 niet lekker begonnen met drie nederlagen, maar toch heeft hij ook goed nieuws gekregen. De Nederlander maakt zich namelijk op voor de Australian Open en kan daar weleens een hele gunstige loting gaan krijgen.

Griekspoor nam met het Nederlandse team vorige week deel aan de United Cup en leed daar nederlagen tegen Alexander Zverev en Hubert Hurkacz. Hij hoopte deze week in Adelaide wat vertrouwen te tanken, maar dat mislukte. Griekspoor verloor daar van de Fransman Ugo Humbert en reist dus zonder zeges in 2026 af naar het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

De Nederlander is ondanks die matige start van het jaar wel nog altijd de nummer 25 van de wereld. Hij hoort bij de Australian Open dan ook tot de 32 geplaatste spelers en kon daardoor al een goede loting verwachten, maar door een aantal afmeldingen wordt die nog gunstiger.

Griekspoor ontloopt toppers op Australian Open

Griekspoor schuift door de afmeldingen van de geblesseerde Jack Draper en Holger Rune nog twee plekjes op op de plaatsingslijst. Hij is in Melbourne dus de nummer 23 van de wereld. Waar hij als geplaatste speler sowieso al de andere toptennissers in de eerste twee rondes ontloopt, krijgt hij in de derde ronde nu een makkelijkere loting.

De nummers 25 tot en met 32 komen bij het loten namelijk terecht in een gedeelte met één van de beste acht spelers. Ze kunnen die dan al in de derde ronde tegenkomen en dat is voor Griekspoor dus niet het geval.

Als hij erin slaagt de derde ronde te halen dan speelt hij in het slechtste geval tegen de nummer 9 van de wereld. In de vierde ronde kan hij wel iedereen treffen. Hij ontloopt dus in de eerste drie rondes toppers als Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev en Novak Djokovic.

Australian Open 2026

Griekspoor krijgt dus een unieke kans om voor het eerst de vierde ronde te halen in Australië. In 2023 en 2024 haalde hij wel al de derde ronde. Griekspoor weet na de loting op donderdag tegen wie hij in de eerste rondes speelt. De Australian Open begint vervolgens op zondag 18 januari en duurt tot en met zondag 1 februari.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.