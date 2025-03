'Bad boy' Nick Kyrgios doet opmerkelijke uitspraak: 'Dat doe ik tien keer liever dan Wimbledon winnen'

Nick Kyrgios mag zich sinds een tijdje weer tennisser noemen. De Australiër sukkelde de afgelopen twee jaar met blessures, waardoor hij amper in actie kwam. Onlangs maakte hij zijn rentree, waardoor een andere hobby komt te vervallen. En dat komt eigenlijk op het verkeerde moment.

Kyrgios zegt een groot liefhebber te zijn van het schietspel Call of Duty: Warzone. Op 3 april keert de map Verdansk terug, die populair werd tijdens de lockdown in de coronaperiode. Doordat er destijds niet getennist werd, kroop Kyrgios achter de console om te gamen.

"Broer, Verdansk? Ik heb liever een winstreak van tien potjes dan dat ik Wimbledon win", zegt de Australiër in een promotievideo om de terugkeer van de map te hypen. "Ik maak niet eens een grap." Kyrgios denkt vervolgens terug aan een 'hilarisch' moment uit het spel dat hij samen met zijn vrienden beleefde. "Dat was een van de beste momenten die ik heb aan Verdansk, zeker."

Potje tegen Michael van Gerwen en Kjeld Nuis?

Kyrgios is zeker niet de enige topsporter die met veel liefde terugdenkt aan Verdansk. Ook Michael van Gerwen doet dat. "Ik kan niet wachten tot Verdansk uitkomt. Iedereen hier denkt: waar heeft hij het over. Maar alle Call of Duty-spelers weten waar ik het over heb", zei de Nederlandse darter onlangs in een Q&A op Instagram. Daar reageerde topschaatser Kjeld Nuis dan weer op.

Wie weten lopen Kyrgios, Van Gerwen en Nuis elkaar wel 'tegen het lijf' in de map. Call of Duty zette naast de Australische tennisser ook voetballers Declan Rice en Javier Hernández in om terugkeer van Verdansk te promoten. Ook Juan Soto, de best betaalde speler in de MLB, werd ervoor gestrikt.

Terugkeer als tennisser

Toch komt de rentree van Verdansk als map voor Warzone ongelegen voor Kyrgios. Hij is immers net terug van een aantal slepende blessures. Het zorgde ervoor dat hij in 2023 en 2024 tot slechts één potje kwam. Bij het masterstoernooi van Miami won hij voor het eerst in ruim 2,5 jaar tijd.

"Het is een lange reis geweest, om zelfs aan de start van wedstrijden te verschijnen en bang te zijn om ze af te maken. Maar om er dan uit te komen en een overwinning te behalen en het gevoel te hebben dat ik er weer bij hoor, is heel bijzonder", sprak Kyrgios na afloop.