'Het gevoel dat ik er weer bij hoor is speciaal': geteisterde tennisser boekt eerste succes in lange tijd

Nick Kyrgios weet weer wat winnen is. Dat overkwam hem voor het laatst in oktober 2022, maar op het masterstoernooi van Miami schreef hij weer eens een overwinning bij.

De door blessures geplaagde Kyrgios versloeg de Amerikaan Mackenzie McDonald in drie sets: 6-3 3-6 6-4. Tallon Griekspoor zei last minute af voor het toernooi vanwege een enkelblessure. Een week eerder bereikte hij nog de kwartfinales op Indian Wells.

Toptennisser Tallon Griekspoor neemt 'wijze beslissing' na ongekend succes: 'Ik wil geen risico nemen' De Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor kan zijn kwartfinale op Indian Wells geen vervolg geven bij het masterstoernooi van Miami. Hij heeft namelijk een ingrijpend besluit moeten nemen.

Tennisloze jaren

Kyrgios, Wimbledonfinalist in 2022, speelde in 2023 slechts één partij en kwam vorig jaar zelfs helemaal niet in actie. Het gaf hem de gelegenheid om andere dingen te doen in het leven, zoals een podcast (GOOD TROUBLE with Nick Kyrgios) starten en co-commentator zijn bij grote tennistoernooien. Zo versloeg hij de finales van Australian Open en Wimbledon eens.

Tranen bij Nick Kyrgios - Botic van de Zandschulp nadat tennisduel op vreselijke manier eindigt Het duel tussen Nick Kyrgios en Botic van de Zandschulp op de Indian Wells Masters is niet geëindigd zoals de heren en de tennisfans gehoopt hadden. De Nederlander won de partij doordat zijn tegenstander moest opgeven met een polsblessure.

Dit jaar is hij bezig aan een voorzichtige rentree. Op Indian Wells moest hij in de partij tegen Botic van de Zandschulp, zijn derde wedstrijd van dit jaar, nog opgeven. Maar een kleine twee weken later volgde eindelijk weer een overwinning.

"Het is een lange reis geweest, om zelfs aan de start van wedstrijden te verschijnen en bang te zijn om ze af te maken. Maar om er dan uit te komen en een overwinning te behalen en het gevoel te hebben dat ik er weer bij hoor, is heel bijzonder", sprak Kyrgios na afloop.

Tweede ronde

De 29-jarige Kyrgios, die de afgelopen jaren kampte met knie-, voet- en polsblessures, neemt het in de tweede ronde op tegen de Rus Karen Khachanov.

Geen Nederlands succes

Vooralsnog is het masterstoernooi in Miami nog niet weggelegd voor ons Nederlanders. Naast de afmelding van Griekspoor volgde een vroegtijdige uitschakeling van Suzan Lamens. De 25-jarige Nederlandse vloog er meteen uit, maar bleef niet met lege handen achter.

Nederlandse tennisster (25) moet in Miami meteen koffers pakken, maar wel met flink veel prijzengeld In twee weken tijd bijna 60.000 dollar verdienen met drie potjes tennis is niet verkeerd. Toch is het voor de Nederlandse tennisster Suzan Lamens een doekje voor het bloeden. De 25-jarige vloog er woensdag al in de eerste ronde uit tijdens de Miami Open.

Botic van de Zandschulp is niet van de partij. Dat geldt wel voor Novak Djokovic, de voormalig nummer 1 van de wereld. De Serviër doet voor het eerst sinds 2019 mee aan het ATP-1000 toernooi in Miami.