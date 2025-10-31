Afgelopen week stond in het teken van Halloween. Dat was ook te merken tijdens het ATP Masters-toernooi in Parijs. Daar beleefde toptennisser Alexander Zverev donderdags een griezelig moment op de baan.

Zverev nam het donderdag in achtste finales van het ATP Masters-toernooi van Parijs op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. De nummer drie van de plaatsingslijst won gemakkelijk met 2-0 in sets. Toch kende de partij een zeer opmerkelijk moment.

'Hij is wel zo groot'

"Een spin", riep Zverev ineens aan het einde van de tweede set, terwijl hij zelf aan het serveren was. "Hij is wel zó groot", zei de Duitser terwijl hij met handgebaren de grootte van de spin uitbeeldde. Om het diertje te vangen legde Zverev snel zijn tennisracket eroverheen.

Ondertussen gingen de commentatoren stuk om de situatie op de baan, terwijl het publiek in Parijs Zverev flink aan het uitfluiten was. Uiteindelijk kwam er een official die de spin met een handdoek van de baan verwijderde. Met zijn vingers gaf de man aan dat het de Duitser flink aan het overdrijven was. "Hij was helemaal niet zo groot", stelde een van de commentatoren dan ook vast.

Kwartfinales in Parijs

Het is voor Zverev te hopen dat hij van de schrik is bekomen, want vrijdag (op Halloween) speelt hij in de kwartfinales tegen Daniil Medvedev. De andere kwartfinales zijn Valentin Vacherot tegen Félix Auger-Aliassime, Aleksandr Boeblik tegen Alex de Minaur en Ben Shelton tegen Jannik Sinner. De nummer één van de plaatsingslijst, Carlos Alcaraz, verloor afgelopen dinsdag met 2-1 in sets van Cameron Norrie.

Veel gefluit

Veel tennisfans klagen online dat het publiek in Parijs te veel fluit. Dat was zo ook het geval tijdens de partij van Zverev met het spin-incident. Het vele fluiten gebeurde donderdags ook tijdens de achtste finale tussen Norrie en Vacherot.

Alcaraz-beul Norrie kreeg veel 'boe's' naar zijn hoofd geslingerd door het Franse publiek. Dit kwam omdat hij tegen Monegask Vacherot speelde, de enige overgebleven 'Franse' speler. De 26-jarige Vacherot is bezig met een opmerkelijk slot van het tennisseizoen. Eind september won hij als ongeplaatste speler onverwachts het ATP Masters-toernooi van Shanghai, waardoor hij dit jaar al honderd plekken steeg op de wereldranglijst. In Parijs zit Vacherot dus weer bij de beste acht.