Het tennisjaar is zeker nog niet af, want in Parijs is er een masterstoernooi bezig en de ATP Finals en Davis Cup Finals volgen. Maar wel is het klaar met de ATP-500 toernooien en daardoor kan nu de balans worden opgemaakt.

De tennisbond ATP heeft de resultaten van de spelers op die ATP-500 evenementen bij elkaar opgeteld. De bond deelt namelijk via de ATP 500 Bonus Pool een heerlijke geldbonus uit.

Dit jaar waren er 16 evenementen in die categorie, waaronder het harcourttoernooi in Rotterdam met Richard Krajicek als directeur.

Carlos Alcaraz is de koning van ATP-500

Carlos Alcaraz blijkt de meeste punten te hebben verdiend bij de betreffende toernooien. Hij krijgt 1 miljoen dollar, oftewel 860.000 euro. Alex de Minaur, Alexander Zverev, Alejandro davidovich Fokina, Jannik Sinner en Andrey Rublev maken de top vijf compleet.

Voor die 1 miljoen dollar hoeft Alcaraz dus geen bal extra te slaan. Hij won de 500-toernooien van Rotterdam, Queen’s Club (Londen) en Tokio. Vorig jaar was Arthur Fils de gelukkige. Hoe imposant het bedrag ook is, het verbleekt bij de smak geld die Alcaraz' rivaal Jannik Sinner eerder in oktober bij mocht schrijven.

Enorm prijzengeld bij Six Kings Slam

Sinner en Alcaraz stonden tegenover elkaar in de finale van Six Kings Slam. Bij dat Saudische demonstratie-toernooi kreeg de winnaar liefst 6 miljoen dollar.

"Natuurlijk is het prijzengeld niet iets waar we ons voor verstoppen", zei Sinner. "We weten allemaal wat er hier op het spel staat en ik zou liegen als ik zeg dat dat geen motivatie voor me is. Elke speler wil hier zo veel mogelijk wedstrijden winnen. Het is als elk ander toernooi, maar hier is net wat meer motivatie."