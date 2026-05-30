De Paraguayaanse tennisser Adolfo Daniel Vallejo zorgde voor flink wat ophef met zijn opmerkelijke uitspraken. Na zijn verloren duel meende hij dat dergelijke wedstrijden 'niet door een vrouw moeten worden geleid'. Hij had openlijk veel kritiek op de vrouwelijke scheidsrechter. Daags na het incident voelt de directie van Roland Garros zich genoodzaakt om te antwoorden.

De 22-jarige Adolfo Daniel Vallejo begon Roland Garros nog met een gelukje. Aangezien tegenstander Cameron Norrie moest opgeven, mocht hij door naar de tweede ronde. Daarin trof hij het Franse toptalent Moise Kouame, die aan het langste eind trok. Na afloop was de Paraguayaan furies op het feit dat de scheidsrechter niet had ingegrepen. Opmerkelijk genoeg haalde hij daarbij het geslacht van de umpire aan.

Fransen zijn natuurlijk enorm chauvinistisch en moedigden hun thuisspeler daardoor logischerwijs hard aan. Maar Vallejo was daar niet van gediend en meende dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen. "Dit soort wedstrijden moeten door een man worden geleid; het is erg moeilijk voor een vrouw om dat te doen. Een man moet deze wedstrijd fluiten, omdat het publiek erg veeleisend is en je veel kracht nodig hebt om tegen hen in te gaan", aldus een woeste tennisser na afloop.

Sancties

De harde aantijgingen van de nummer 71 op de ATP-ranking zorgden voor dusdanig veel ophef dat de directie van het toernooi zich genoodzaakt voelt om te reageren. "De bekwaamheid van een scheidsrechter wordt niet bepaald door zijn of haar geslacht, maar door professionaliteit en het vermogen om op het hoogste niveau te fluiten", begint het officiële statement van de Fransen.

"De uitkomst van een sportevenement, positief of negatief, kan dergelijke opmerkingen nooit rechtvaardigen of goedpraten", zo gaat het bericht verder. Zij nemen dan ook maatregelen tegen de tennisser. "De toernooiorganisatoren zullen Adolfo Daniel Vallejo een aanzienlijke sanctie opleggen in de vorm van een boete. Het Roland-Garros-toernooi veroordeelt alle seksistische opmerkingen ten zeerste."

Reactie Vallejo

Ook Vallejo zelf heeft inmiddels gereageerd op de uitspraken en gaat diep door het stof. "Ik wil graag verduidelijk dat mijn opmerkingen nooit zo bedoeld waren", begint hij in de story op zijn Instagram. "Ik heb respect voor de scheidsrechter en voor haar werk. Na een gevecht van vijf uur was ik oververhit en emotioneel. Ik gaf haar niet de schuld van het verlies, ze heeft de hele wedstrijd goed gepresteerd. Ik heb veel respect voor Roland Garros, de Franse bond en iedereen die bij de tenniswereld is betrokken."

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover