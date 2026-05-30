Bij de familie Krajicek-Deckers gebeurt er van alles. Zo is tennisicoon Richard Krajicek toernooidirecteur in Rotterdam en is Daphne Deckers actief als columniste en scenariste. Dochter Emma Deckers (28) is onder meer actrice en maakt ook naam als influencer. In een nieuwe post doet ze iets waar ze nog geen ervaring mee had.

Deckers is een vrouw van de wereld, want na de middelbare school is ze in Los Angeles gaan wonen, waar ze een opleiding in film en theater volgde aan The American Academy of Dramatic Arts. Inmiddels heeft ze gespeeld in onder meer grote bioscoopfilms als Alles Zoals het Zou Moeten Zijn, Dubbel Zes en Love Fail Repeat. Op TV was Emma te zien in De Passion.

Op Instagram heeft ze zaterdag een video gezet, waarin ze laat zien dat ze voor de eerste keer een tarot reading laat doen. Het is volgens sommigen mogelijk om via zogeheten tarotkaarten iemands persoonlijkheid bloot te leggen of zelfs diens toekomst te voorspellen.

Het leven

Deckers schrijft: "Een super leuke en interessante tarot reading met lieve @kosmischverbinder. Ik had nog nooit een reading laten doen en vond het heel informatief! Een goed en open gesprek gehad over het leven, potentiële struikelblokken en wat ik nou eigenlijk wil. Echt leuk om een keer te doen!"

In de video zegt ze: "Ik vond het echt super interessant en heel erg leuk om te leren over de kaarten die getrokken worden." De reader geeft haar middels de kaarten mee dat ze oud leed moet loslaten en dat ze in de valkuil kan trappen dat ze "zo bezig is met zorgen, dat ik vergeet in het hier en nu te leven." Ze voegt toe: "En dat is natuurlijk zonde."

Gaan leven

De laatste kaart was bemoedigend. Die betekende volgens haar: "Hey, alles gaat goed komen, maar dan moet je wel onnodige dingen gaan loslaten en gewoon gaan leven. En genieten. Ik denk dat daar iedereen wel iets aan heeft."

Acteren

Emma heeft ook weleens met haar moeder Daphne Deckers samenegwerkt in de filmwereld. Dat was bijvoorbeeld bij de verfilming van Deckers boek Alles is zoals het zou moeten zijn.

"Toen ik terugkwam naar Nederland voor mijn verjaardag in maart, hebben ze gevraagd of ik op casting kon komen en ik dacht meteen 'ja, natuurlijk!" vertelde Emma destijds, in 2019. De twee dames oefenen ook de teksten samen. "Zij heeft al die jaren The American Academy of Dramatic Arts gedaan in Los Angeles. Als we dan wel eens teksten oefenen, klink ik erg houterig," vertelde Daphne.

