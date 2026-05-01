Het tennissprookje van de Belg Alexander Blockx is ten einde gekomen. In de halve finale van het masterstoernooi van Madrid verloor hij met 2-0 in sets van Alexander Zverev.

Zverev heeft op het masterstoernooi van Madrid een einde gemaakt aan de opmars van de Belgische tennisser Blockx. De als tweede geplaatste Duitser won de twee sets met 6-2 en 7-5. Zverev won in de eerste set meteen de opslagbeurt van Blockx en deed dat later nog een keer. In de tweede set benutte Zverev op 5-5 zijn achtste breakpoint in de set. Daarna serveerde hij de wedstrijd uit.

Belgisch tennissprookje

Blockx had deze week indruk gemaakt door titelverdediger Casper Ruud uit te schakelen in de kwartfinales en een ronde eerder Félix Auger-Aliassime, de Canadese nummer 5 van de ATP-ranking.

Zelf was Blockx de nummer 69 van de wereld. Voor het toernooi in Madrid had de 21-jarige Belg nog nooit een wedstrijd gewonnen op gravel. Voorafgaand aan zijn halve finale-wedstrijd gaf hij dan ook een opmerkelijk interview. "Ik heb geen idee hoe ik dit heb gedaan", vertelde hij op de persconferentie.

Gedroomde finale

Eerder op de dag bereikte ook Jannik Sinner de finale van de Madrid Open. In zijn halve finale rekende hij met 2-0 in sets af met de Fransman Arthur Fils. Hierdoor krijgt het Spaanse toernooi een gedroomde finale tussen de nummer één en twee van de plaatsingslijst.

Carlos Alcaraz was niet van de partij in zijn thuisland. De nummer twee van de wereld kampt met een hardnekkige polsblessure, waardoor hij ook niet deel gaat nemen aan Roland Garros. Dit grandslam-toernooi begint 24 mei. Door het bereiken van de finale in Madrid door Sinner is de 24-jarige Italiaan de jongste tennisser ooit die de finale bereikte van alle zeven masterstoernooien.