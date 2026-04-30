Alexander Blockx heeft voor een enorme sensatie gezorgd bij het masterstoernooi van Madrid. De 21-jarige Belgische tennisser stond tot verrassing van velen in de kwartfinales, maar sloeg daarin doodleuk ook nog titelhouder Casper Ruud van de baan: 6-4, 6-4.

Blockx begon het jaar nog buiten de top-100, maar met een aantal sterke prestaties klom hij de afgelopen maanden flink. Met name op gravel blijkt de Belg erg sterk, want hij haalde in Monte Carlo onlangs al knap de achtste finales en in Madrid lijkt hij helemaal voor niemand bang.

De 21-jarige Belg, die in 2023 het juniorentoernooi van de Australian Open won, klopte eerder deze week al topspelers als Felix Auger-Aliassime (ATP-5) en Francisco Cerundolo (ATP-20), maar met Ruud stond er donderdag een echte gravelspecialist tegenover hem. De Noor was in het verleden al twee finalist op Roland Garros en won vorig jaar de titel in de Spaanse hoofdstad.

Zijn hoop op een tweede titel op rij werd door Blockx echter vakkundig de grond ingeboord. De Belg gaf in de eerste set nog een break voorsprong weg, maar hij sloeg vervolgens op 4-4 nog een keer toe en die klap kwam Ruud niet meer te boven. In de tweede set had de Belg aan een break op 3-3 voldoende om voor de derde keer op rij te stunten.

Nummer 1 van België

Blockx wordt door zijn geweldige prestatie in Madrid plotseling de nummer 1 van België. Hij gaat op de wereldranglijst sowieso stijgen van plek 69 naar de 35e plaats. Hij passeert daarmee landgenoot Zizou Bergs, die op dit moment de nummer 44 van de wereld is.

De Belgen konden overigens wel een nieuw talent gebruiken, want binnenkort moeten onze zuiderburen afscheid gaan nemen van één van hun grootste tennissers ooit. David Goffin, voormalig nummer 7 van de wereld en in 2017 finalist op de ATP Finals, gaat na het huidige seizoen stoppen.