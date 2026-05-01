Toptennisser Jannik Sinner heeft voor het eerst in zijn carrière de finale van de Madrid Open bereikt. Hij won in de halve eindstrijd van de Franse Arthur Fils en was erg tevreden over zijn spel.

De Italiaanse nummer 1 van de wereld was in de finale in twee sets te sterk voor Fils: 6-2 6-4. De 24-jarige Sinner speelde net als in de kwartfinale sterk op het gravel in de Spaanse hoofdstad.

De nummer 25 op de wereldranglijst behield met moeite zijn eerste servicebeurt en leverde zijn twee daaropvolgende opslagbeurten in, waarna Sinner de eerste set moeiteloos won.

In de tweede set kwam Fils (21), die Sinner nog nooit wist te verslaan, beter in zijn spel. De Fransman bood meer weerstand, maar kon niet voorkomen dat Sinner de wedstrijd na nog geen anderhalf uur spelen in zijn voordeel besliste.

“Ik probeerde agressief te spelen", zei Sinner na afloop. "Ik voelde me comfortabel in de return, maar in de tweede set ging hij beter serveren en kreeg ik het moeilijker. Ik ben over het algemeen heel blij met mijn optreden vandaag."

"Ik probeer mijn beste spel te laten zien op dit moment. Vandaag was een goede dag. Ik weet dat hij momenteel een van de beste speler ter wereld is", looft hij zijn tegenstander. "Ik ben blij dat ik tegen hem heb gespeeld. Het betekent veel voor mij."

Tegen het einde van het toernooi gaat Sinner ook beter in zijn vel zitten. "Het lijkt alsof je een nieuwe versnelling hebt gevonden", probeert hij uit te leggen. "De eerste rondes zijn altijd heel zwaar. Daarna moet je wat meer gas geven, omdat tegenstanders hetzelfde ritme hebben als jij, met hetzelfde aantal wedstrijden."

In de finale treft Sinner de winnaar van het duel tussen de Duitser Alexander Zverev en de Belg Alexander Blockx. Het is zijn eerste eindstrijd van het toernooi. De Italiaan heeft nog niet vaak deelgenomen in Madrid. De vorige editie moest hij aan zich voorbij laten gaan vanwege een dopingschorsing.