Beruchte toptennisser liet plotseling zijn broek zakken op Roland Garros: 'Wat is daar verkeerd aan?'

Lorenzo Musetti kreeg dinsdag een waarschuwing op Roland Garros nadat hij een bal tegen een lijnrechter aantrapte en mocht van geluk spreken dat hij niet gediskwalificeerd werd. Toch is het bij lange na niet het meest bizarre incident dat er ooit in Parijs plaatsvond. Die twijfelachtige eer is misschien wel voor de Rus Marat Safin, die in 2004 om een hele opmerkelijke reden bestraft werd.

Safin hoorde aan het begin van deze eeuw jarenlang tot de beste tennissers ter wereld. Hij was een tijdje de nummer 1 op de wereldranglijst, won in 2000 de US Open en was vijf jaar later ook de beste op de Australian Open. De Rus viel echter niet alleen maar op door zijn goede spel, want hij raakte ook regelmatig in opspraak door opvallende acties en uitspraken.

Toptennisser ontsnapt aan diskwalificatie na incident met lijnrechter op Roland Garros: 'Ik was echt bang' Lorenzo Musetti heeft zich voor de eerste keer geplaatst voor de halve finales op Roland Garros. De Italiaan won in vier sets van de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-2, 4-6, 7-5, 6-2. Musetti mocht echter van geluk spreken dat hij niet gediskwalificeerd werd door een oliedomme actie tijdens de partij.

Zo beweerde een collega-tennisser ooit dat Safin de avond voor zijn verloren Australian Open-finale in 2002 zich helemaal klem had gezopen. De Rus heeft nooit de geruchten bevestigd, maar opvallend genoeg zaten er tijdens de eindstrijd tegen Thomas Johansson wel plotseling drie blonde vrouwen in zijn spelersbox die rechtstreeks uit de nachtclub hadden kunnen komen.

Safin laat broek zakken

Safin wist twee jaar later op Roland Garros weer alle aandacht op zich gericht. De Rus speelde in tweede ronde tegen Felix Mantilla en moest heel diep gaan om de overwinning te pakken. Hij won uiteindelijk met 11-9 in de vijfde set, maar na afloop ging het vooral over een opmerkelijke actie van de toptennisser.

Grote paniek bij tennislegende door kapotte pruik op Roland Garros: 'Ik zag dat al helemaal voor me' Tommy Paul en Frances Tiafoe spelen dinsdag in de kwartfinales op Roland Garros en zij maken dus nog altijd kans om de eerste Amerikaanse winnaar bij de mannen te worden sinds Andre Agassi in 1999. Dat was voor de tennislegende een bijzonder moment, maar later onthulde hij dat er negen jaar eerder een nog veel opmerkelijker incident had plaatsgevonden in Parijs. Dat had alles te maken met zijn spraakmakende pruik.

De tweevoudig grandslamwinnaar wist in de beslissende set een schitterend punt te maken en daar was hij heel erg blij mee. Dat uitte hij echter op een bijzondere wijze, want hij liet van vreugde zijn broek zakken. Mantilla keek vol verbazing naar wat hij aan de andere kant van het net zag gebeuren.

'Wat is daar verkeerd aan?'

Safin schoof enkel zijn tennisbroekje naar beneden en liet dus niet zijn intieme delen zien. Het publiek leek de actie van Safin wel te waarderen, maar umpire Carlos Bernardes kon er niet om lachen. Hij gaf Safin een strafpunt en daar was de Rus woedend over. Hij ging verhaal halen, maar dat leverde niets op.

Tennisicoon Serena Williams veroorzaakte enorme rel tijdens Roland Garros: 'Je moet respect tonen' Rafael Nadal werd zondag groots geëerd op Roland Garros. Met zijn pensioen zijn er inmiddels flink wat tennisiconen gestopt, want ook Roger Federer en Serena Williams hingen de afgelopen jaren hun racket aan de wilgen. Waar de organisatie alles op alles zette om het Nadal naar de zin te maken, gebeurde dat in het verleden niet bij Williams. De Amerikaanse veroorzaakte bij een van haar laatste deelnames namelijk een gigantische rel.

De Rus was ook na afloop van de partij nog woedend: "Het voelde als een geweldig punt voor me. Ik had zin om mijn broek uit te trekken. Wat is daar verkeerd aan? Niemand klaagde, iedereen was er oké mee, het was echt niet heel fout. Ze probeerden deze wedstrijd kapot te maken. Alle mensen die in onze sport iets te zeggen hebben, hebben geen verstand. Het is jammer dat het tennis achteruit gaat. Er moet een radicale verandering komen en ik hoop dat die snel komt."

Coach van landgenoot

Safin was overigens dit jaar zelf ook weer actief op Roland Garros. Niet als tennisser, want hij hing aan het einde van 2009 al zijn racket aan de wilgen. Safin was in Parijs als coach van landgenoot Andrey Rublev. De Russische tennisser werd in de vierde ronde volledig afgedroogd door Jannik Sinner en dus is er nog wel wat werk aan de winkel.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.