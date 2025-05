Tennisicoon Serena Williams veroorzaakte enorme rel tijdens Roland Garros: 'Je moet respect tonen'

Rafael Nadal werd zondag groots geëerd op Roland Garros. Met zijn pensioen zijn er inmiddels flink wat tennisiconen gestopt, want ook Roger Federer en Serena Williams hingen de afgelopen jaren hun racket aan de wilgen. Waar de organisatie alles op alles zette om het Nadal naar de zin te maken, gebeurde dat in het verleden niet bij Williams. De Amerikaanse veroorzaakte bij een van haar laatste deelnames namelijk een gigantische rel.

Waar Nadal eind vorig jaar zijn racket aan de wilgen hing, deed Williams dat al twee jaar eerder. Ze speelde op de US Open voor eigen publiek haar laatste toernooi. De Amerikaanse sprak zelf overigens nooit over een pensioen, want in een interview met Vogue had ze het erover dat ze van plan was om van het tennis 'weg te evolueren'.

Inmiddels mogen we concluderen dat ze aardig weggeëvolueerd is, want Williams verscheen al 2,5 jaar niet meer op de baan. De Amerikaanse doet de komende weken dus ook niet mee aan Roland Garros, maar waarschijnlijk mist ze dat toernooi als kiespijn. Waar ze de drie andere Grand Slams minimaal zes keer won, was ze in Parijs 'slechts' drie keer de beste.

Catsuit zorgt voor grote rel

In de Franse hoofdstad was ze in 2018 ook nog eens middelpunt van een enorme rel. Williams speelde daar toen haar eerste grandslamtoernooi sinds ze in de zomer van 2017 beviel van haar eerste kindje en haar comeback liet ze niet zomaar voorbij gaan. Ze verscheen in een volledig zwart outfit op de baan, een zogeheten catsuit.

Haar kleding was geïnspireerd op de koningin van Wakanda, een personage uit de bekende filmreeks Black Panther. Williams voelde zich door het dragen van de catsuit naar eigen zeggen dan ook als een superheld. Bijkomend voordeel was dat het pak ervoor zorgde dat ze minder kans had op bloedproppen en net bevallen vrouwen lopen over het algemeen meer risico om daar last van te krijgen.

i Serena Williams in haar catsuit tijdens Roland Garros in 2018. © Getty Images

De organisatie kon echter niet bepaald lachen om het outfit van Williams. Tennisster zijn normaal gesproken verplicht om een rok of jurk op de baan te dragen en daar voldeed het catsuit van Williams niet aan. De Amerikaanse kreeg desondanks geen straf voor het spelen in die kleding, maar wel werden er maatregelen getroffen.

Verbod

Bernard Giudicelli, de toenmalige voorzitter van de Franse tennisbond, sprak zich erover uit in gesprek met het Franse Tennis Magazine: "We gaan fabrikanten vragen om te laten zien wat ons te wachten staat. Ik denk dat we soms iets te ver zijn gegaan. Serena's outfit zal niet meer geaccepteerd worden. Je moet respect tonen voor het spelletje en de locatie."

Tennisbond WTA besloot vervolgens in de bres te springen voor Williams en kondigde aan dat de kleding voortaan toegestaan was bij alle toernooien. Roland Garros wordt echter georganiseerd door de ITF en daar gelden andere regels. De Amerikaanse keerde een jaar later terug op de banen in Parijs en maakte toen weer een mode-statement. Deze keer stonden er teksten als 'moeder', 'godin', 'koningin' en 'kampioen' in het Engels en Frans op haar kleding.

i Serena Williams met haar opvallende kleding op Roland Garros in 2019. © Getty Images

Inspiratie

De actie van Williams inspireert tot op de dag van vandaag andere speelsters. Coco Gauff verscheen eerder dit jaar op de Australian Open ook in een pak waarin ze zich een superheld voelde. Ze ondervond echter ook een groot praktisch nadeel, want het bleek niet makkelijk om naar de wc te gaan.

Ophef om kleding

Er is bij de grote toernooien regelmatig ophef om outfits van topspeelsters en dat is waarschijnlijk ook precies waar de kledingmerken op uit zijn. Jessica Pegula kreeg veel commentaar op haar 'wetsuit' tijdens de US Open van vorig jaar en enkele maanden eerder besloot de Oekraïense Marta Kostyuk op Wimbledon te spelen in kleding die geïnspireerd was op haar trouwjurk.

Het was op de afgelopen grandslamtoernooien constant raak en het is dan ook de vraag wie er de komende weken tijdens Roland Garros op gaat vallen met een bijzonder outfit. Williams zal het deze keer niet zijn, maar wie weet treedt een andere tennisster wel in haar voetsporen.

