Toptennisser ontsnapt aan diskwalificatie na incident met lijnrechter op Roland Garros: 'Ik was echt bang'

Lorenzo Musetti heeft zich voor de eerste keer geplaatst voor de halve finales op Roland Garros. De Italiaan won in vier sets van de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-2, 4-6, 7-5, 6-2. Musetti mocht echter van geluk spreken dat hij niet gediskwalificeerd werd door een oliedomme actie tijdens de partij.

Musetti is bezig aan een geweldig gravelseizoen en heeft de topvorm meegenomen naar Parijs. Hij stond in de finale bij het masterstoernooi van Monte Carlo, haalde de halve finales in Madrid en Rome en wist zich in Parijs voor het eerst in zijn loopbaan te plaatsen voor de kwartfinale. Daarin lagen er kansen, want op papier was de Italiaan de favoriet tegen de Amerikaan Frances Tiafoe.

Topfavoriete op Roland Garros heeft relatie met Nederlands tennistalent (17) Inmiddels zijn alle Nederlandse tennissers uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros, maar toch zijn er nog genoeg linkjes naar ons land te vinden in Parijs. Zo ook in het juniorentoernooi bij de meisjes. Daar doen weliswaar geen landgenotes aan mee, maar de topfavoriete heeft een relatie met een van de grote Nederlandse tennistalenten.

De nummer 7 van de wereld, die vorig jaar in Parijs al een bronzen medaille pakte op de Olympische Spelen, leek zijn favorietenrol waar te gaan maken, want hij won de eerste set eenvoudig met 6-2. In de tweede set kwam Tiafoe terug en bij een 5-3 voorsprong voor de Amerikaan was het zelfs bijna einde verhaal voor Musetti.

Musetti ontsnapt aan diskwalificatie

De frustraties namen toe bij de Italiaan en toen hij een bal liet vallen, schopte hij die weg. Tot zijn grote schrik zag hij dat de bal tegen een lijnrechter aankwam. De Duitse umpire Timo Janzen was coulant voor Musetti en gaf hem een waarschuwing. Tiafoe keek enigszins verbaasd toe dat de Italiaan geen zwaardere straf kreeg.



Bekijk het incident hieronder:

Bron: HBO Max/Eurosport

In het verleden werden er spelers namelijk voor soortgelijke incidenten gediskwalificeerd. Het bekendste voorbeeld is Novak Djokovic. De Serviër sloeg in 2020 op de US Open uit frustratie een bal weg en raakte een lijnrechter. Zij kreeg de bal op haar keel en ging vervolgens naar de grond. Na lang overleg werd Djokovic daarna gediskwalificeerd.

Novak Djokovic beschuldigt concurrent van spionage op Roland Garros: 'Dat was slechts een excuus' Novak Djokovic en Alexander Zverev spelen woensdag in de kwartfinale van Roland Garros tegen elkaar en daar kijkt de hele tenniswereld naar uit. De Serviër is in ieder geval alvast begonnen met de psychologische oorlogsvoering, want hij deed een opvallende beschuldiging aan het adres van de Duitser.

Opgeluchte Musetti wint

Musetti verklaarde na afloop dat hij opgelucht was dat hem niet hetzelfde was overkomen: "Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ik was echt bang, want ik wilde niemand kwaad doen. Ik ging meteen naar de lijnrechter om sorry te zeggen en bood iedereen mijn excuses aan. Het was terecht dat ik een waarschuwing kreeg. Ik denk dat de umpire zag dat ik het niet expres deed en daarom liet hij me doorspelen."

De Italiaan verloor na het incident nog wel de tweede set, maar pakte uiteindelijk toch de zege. Hij won vanaf een 5-5 stand in de derde set vijf games op rij en daarmee was het verschil gemaakt: 6-2, 4-6, 7-5, 6-2. Musetti staat daardoor voor de eerste keer in de halve finales in Parijs.

Musetti, die vorig jaar wel al de laatste vier op Wimbledon haalde, neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van de partij tussen Carlos Alcaraz en Tommy Paul. De Spanjaard en de Amerikaan spelen later op de dinsdag tegen elkaar.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.