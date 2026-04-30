Hailey Baptiste heeft haar sensationele zege op Aryna Sabalenka geen vervolg kunnen geven. De Amerikaanse tennisster werd donderdag in de halve finales in Madrid geklopt door de 19-jarige Mirra Andreeva: 4-6, 6-7 (8). Andreeva schreef met haar zege ook nog eens tennisgeschiedenis.

Sabalenka leek het rijk alleen te hebben in Madrid nadat Elena Rybakina, Iga Swiatek en Coco Gauff allemaal al vroeg sneuvelden, maar ook zij liep na het missen van zes matchpoints tegen een verrassende nederlaag aan. De 24-jarige Baptiste (WTA-32) boekte daarmee de grootste zege in haar loopbaan en mocht zich donderdag voor het eerst melden in de halve finales van een WTA 1000-toernooi. Daarin kon ze niet opnieuw stunten.

De Amerikaanse trof op het gravel in de Spaanse met Andreeva (WTA-8) weliswaar een vijf jaar jongere tennisster, maar de Russische is al een stuk meer ervaren als het aankomt op het spelen van grote wedstrijden. Andreeva won vorig jaar al de WTA 1000-toernooien van Dubai en Indian Wells en aasde dus op haar derde grote finale.

Beul van Sabalenka sneuvelt

Die kwam er ook, want in de eerste set had Andreeva aan een break op 3-3 genoeg en vervolgens nam ze ook in het tweede bedrijf een 5-3 voorsprong. De Russische staat er echter om bekend dat ze nog weleens bevangen raakt door de spanning en dat leek ook deze keer te gebeuren.

Baptiste werkte een matchpoint weg en dwong vervolgens een tiebreak af. De Amerikaanse kreeg daarin drie kansen om er nog een derde set uit te slepen, maar Andreeva was net op tijd bij de les en maakte het alsnog af in twee sets.

Andreeva schrijft met haar zege geschiedenis, want nooit eerder bereikte een tiener drie keer de finale van een WTA 1000-toernooi. De jonge Russin mocht daarmee maar weer eens een record bijschrijven nadat ze vorig jaar al de jongste speelster ooit werd die überhaupt zo'n evenement wist te winnen.

Finale mogelijk tegen vriendin Tallon Griekspoor

Andreeva kan donderdagavond rustig gaan toekijken wie haar tegenstander in de finale van zaterdag gaat worden. Mogelijk treft ze dan een landgenote, want de andere halve finale gaat tussen Anastasia Potapova en Marta Kostyuk. Potapova, die de vriendin is van Griekspoor, speelt tegenwoordig voor Oostenrijk, maar komt oorspronkelijk uit Rusland. Kostyuk komt juist uit Oekraïne.