De 21-jarige Alex Michelsen (36 ATP) heeft in de Amerikaanse media bizarre uitspraken gedaan over zijn carrière. De toptennisser vertelt dat de COVID-19-pandemie hem enorm heeft geholpen om de resultaten te bereiken die hij nu op de tennisbaan gehaald heeft.

Michelsen vertelt zelfs dat de COVID-19-pandemie zijn carrière heeft gered. Het stelde hem in staat sport en studie veel efficiënter te combineren, zo beweert de tennisser. Michelsen onthulde hoe de COVID-19-pandemie zijn carrière een onverwachte boost gaf, juist op een moment dat hij twijfelde over een professionele loopbaan.

'COVID heeft me gered'

"Ik zag mezelf niet als een professionele tennisser, maar ik wist wel dat ik redelijk goed was. Ik behoorde tot de top vijf van mijn generatie. Toen begon ik in een paar Futures-toernooien te spelen en dacht ik: 'Wacht eens even, ik kan net zo goed zijn als al deze jongens.' Ik begon mezelf voor de gek te houden en te geloven dat ik prof kon worden", vertelt de 21-jarige Michelsen openhartig over zijn jeugd.

COVID hielp hem vooral door het studeren en tennissen te combineren. "Ik weet het niet, ik zou hier nooit zijn gekomen als COVID er niet was geweest, want daardoor kon ik thuis studeren. COVID heeft me gered, eerlijk gezegd, het heeft mijn tenniscarrière gered. Toen begon ik vijf uur per dag te trainen," legde de nummer 36 van de wereld uit, geciteerd door Punto de Break.

No. 6 seed moving on 😎



Alex Michelsen brushes past Aleksandar Vukic 6-3 6-2 and collects back-to-back wins for the first time since Toronto! 💪 #AlmatyOpen pic.twitter.com/tkpqm3UpqU — Tennis TV (@TennisTV) October 16, 2025

Ontwikkeling

Ondertussen heeft de Amerikaan een indrukwekkende vooruitgang geboekt, is hij toegetreden tot het ATP-circuit en heeft hij de top 50 bereikt. Hij wordt gezien als een van de veelbelovende jonge spelers. Na diverse afzeggingen in Team World, ontving Michelsen een uitnodiging om deel te nemen aan de Laver Cup, waar hij de unieke kans kreeg om samen te werken met de legendarische Andre Agassi.

ATP Almaty

Michelsen is deze week actief in de Kazachse hoofdstad Almaty. Voor een plek in de halve finales neemt Michelsen het op tegen de Japanner Shintaro Mochizuki (22 jaar, 102 ATP). Voorafgaand aan deze kwartfinale gaf de 21-jarige sporter een openhartig interview over het begin van zijn tenniscarrière.