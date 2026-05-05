Tennisster Emma Raducanu heeft al twee maanden geen wedstrijd meer gespeeld. Ze zou haar rentree maken op het toernooi in Rome, maar vlak nadat ze op de persconferentie liet weten 'blij te zijn om weer op de baan te staan', trok ze zich toch terug.

Raducanu speelde haar laatste wedstrijd begin maart, toen ze vrij kansloos verloor van Amanda Anisimova op Indian Wells. Ze liep even daarvoor een virus op, waarvan ze lang moest herstellen. Met name in Engeland zijn ze al een tijd in de ban van de 'mysterieuze verdwijning' van de nationale nummer één. Deze week zou ze dan toch haar rentree maken op het toernooi in Rome.

Ze was zelfs al afgereisd naar Italië en sprak al met de media tijdens een persmoment. Daar liet ze weten dat ze 'een nieuwe weg is ingeslagen' en 'blij is om weer op de baan te staan'. "Ik voel me zo veel beter. Dat is heel positief voor mij."

“Ik voel me goed op de baan en merk dat ik elke dag vooruit ga", voegde ze nog toe. Maar ze liet ook weten dat ze 'nog niet 100 procent fit is'. Ze hoopte meer ritme op te doen op gravel in aanloop naar grandslamtoernooi Roland Garros.

Bizarre wending

Maar zo'n anderhalf uur na de persconferentie werd plots een bizarre wending gemeld vanuit het team van Raducanu. De Britse meldde zich toch af voor het toernooi in Rome. Dat besluit zorgde volgens The Times ook voor 'serieuze twijfel' over haar deelname aan Roland Garros.

Vanaf medio mei staat het tweede grandslamtoernooi van het jaar alweer te wachten op de mondiale tennistop. Raducanu kwam op het Franse gravel nooit verder dan de tweede ronde. Ze wist in 2021 wel de US Open te winnen.

