Emma Raducanu heeft alweer bijna twee maanden geen enkele wedstrijd meer gespeeld. De Britse toptennisster verdween vrij mysterieus van het strijdtoneel, nadat ze eerder al moest opgeven. Nu heel Groot-Brittannië in de ban is van haar afwezigheid, geeft Raducanu zelf een hoopvolle update.

Bij de afgelopen drie toernooien moest Emma Raducanu al verstek laten gaan. Zowel in Miami, Linz én Madrid verscheen haar naam niet op de deelnemerslijst. Haar laatste wedstrijd dateert alweer van begin maart, toen ze vrij kansloos verloor van Amanda Anisimova op Indian Wells. Dat had alles te maken met een vervelend virus, waar ze nog altijd niet van hersteld is.

'Mysterieuze' verdwijning

In februari was Raducanu, de nummer 27 op de WTA-ranking, nog goed voor een finaleplaats in Roemenië, waar ze het virus waarschijnlijk opliep, maar daarna ging het bergafwaarts. Ze gaf nog acte de présence bij twee toernooien in het Midden-Oosten, maar vloog er daar direct ook weer uit. In Doha moest ze in de derde set wel opgeven. Doordat ze daarna alsnog doorvloog naar Dubai pleegde ze een soort roofbouw op haar lichaam.

Aangezien de afwezigheid van de winnares van de US Open in 2021 in nevelen is gehuld, daar Raducanu niet vaak iets loslaat over haar privéleven, was heel Groot-Brittannië in de ban van haar 'mysterieuze' verdwijning. Als beste Britse tennisster van dit moment zijn de ogen doorgaans op haar gericht. Maar inmiddels heeft Raducanu zelf een hoopvolle update gegeven over haar situatie.

Hoopvolle update

Op haar eigen Instagram-pagina deelt de in Canada geboren topatlete een reeks foto's van de afgelopen tijd. Wat goed is om te zien, is dat Raducanu daar in ieder geval volop aan het stralen is. Een update geeft ze onder een lieve reactie van een fan, die zich afvraagt hoe het maar haar gaat. "Het gaat gelukkig veel beter met mij", is het korte, maar heldere antwoord dat ze daar op geeft. Het lijkt dus weer de goede kant op te gaan, richting het volgende grote toernooi dat op de planning staat.

Vanaf medio mei staat immers het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar alweer te wachten op de mondiale tennistop, Roland Garros. De hoop in heel Groot-Brittannië is in ieder geval dat Raducanu daar weer bij is. Overigens is dat toernooi allesbehalve de favoriet van haar. Raducanu kwam op het Franse gravel nooit verder dan de tweede ronde.