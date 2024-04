Botic van de Zandschulp begint met zege op 'zijn' toernooi in München

Botic van de Zandschulp heeft een belangrijke zege geboekt in München. Hij won in de eerste ronde van Ivan Gakhov, een qualifier: 2-1 in sets. Van de Zandschulp heeft een goed resultaat in München nodig voor zijn ATP-ranking.

Bij uitschakeling tegen Gakhov zou Van de Zandschulp namelijk uit de top 100 zakken. Als dat daadwerkelijk was gebeurd, zou de Nederlander zich bijvoorbeeld moeten kwalificeren voor Wimbledon.

Zover komt het dus nog niet en dat is ook niet gek: Van de Zandschulp, de nummer 89 van de wereld, was de afgelopen twee jaar érg goed in München. Hij kwam tweemaal tot de finale, waarin hij beide keren verloor van Holger Rune. Het waren tot nu toe de enige finales van Van de Zandschulp, die dus nog altijd wacht op zijn eerste ATP-toernooizege.

Van de Zandschulp had het overigens niet makkelijk tegen Gakhov, de nummer 280 van de wereld. Over de eerste set deden de twee tennissers al een uur: 6-4. De volgende set ging relatief makkelijk naar de Russische Gakhov, die onder de neutrale vlag tennist: 6-2. Uiteindelijk trok Van de Zandschulp aan het langste eind, door de derde set met 6-3 te winnen.

Rumoerige periode

Van de Zandschulp zit in een rumoerige periode. Hij deed dit jaar mee aan tien toernooien en won in totaal pas vijf keer. Afgelopen week nam hij afscheid van zijn trainer, terwijl hij pas een paar maanden met hem samenwerkte.