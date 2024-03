Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus door naar tweede ronde bij masterstoernooi van Miami

Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus hebben zichzelf naar de tweede ronde van het masterstoernooi in Miami geslagen. Beiden wonnen in de eerste ronde in twee sets. Van de Zandschulp versloeg de Australiër Rinky Hijikata en Rus liet geen spaan heel van de Spaanse Sara Sorribes Tormo.

Van de Zandschulp heeft een lastig begin van het jaar. Hij won nog maar vier van zijn twaalf partijen en met name de laatste weken gaat het erg moeilijk. De Nederlander had in Doha een mentale inzinking en kreeg daarna in Dubai en Indian Wells een enorm pak slaag. In Miami was bij vlagen weer de oude Van de Zandschulp te zien.

Gefrustreerde Botic van de Zandschulp sloopt racket, krijgt bizar strafpunt en verliest in Doha Een gefrustreerde Botic van de Zandschulp is in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Doha uitgeschakeld. De Nederlander ging in twee sets ten onder tegen Gaël Monfils: 1-6 6-7. Van de Zandschulp sloopte tijdens de partij een racket en kreeg ook nog een strafpunt.

Spannende sets

Op de wereldranglijst ontlopen beide spelers elkaar niet veel. Van de Zandschulp staat 77ste en Hijikata maar vier plaatsen lager. De Nederlander haalde vorig jaar echter de vierde ronde in Miami en dus verdedigt hij deze week veel punten. Aan die missie begon hij goed.

Van de Zandschulp kwam in de eerste set nog wel een break achter, maar wist meteen terug te breken en sloeg in de twaalfde game nog een keer toe. In de tweede set wisten beide heren de servicegames te behouden en dus kwam het aan op een tiebreak. Daarin was Van de Zandschulp te sterk voor Hijikata.

Van de Zandschulp neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Ugo Humbert. Dat zal een zware opgave worden, want Humbert staat vijftiende op de wereldranglijst. De twee troffen elkaar één keer eerder. De Fransman won vorig jaar in Shanghai in drie sets.

Rus heeft haast

Rus kwam even later in actie tegen Sorribes Tormo en het leek erop dat ze nog wel belangrijkere dingen te doen had. De Nederlandse was met 6-0 6-3 te sterk voor de Spaanse, die op de wereldranglijst vijf plaatsen hoger staat. In de volgende ronde wacht de Oekraïense Marta Kostyuk.

Griekspoor stroomt in

Ook Tallon Griekspoor doet mee in Miami. Hij is als 25ste geplaatst en mag de eerste ronde overslaan. In de tweede ronde speelt hij tegen de Amerikaan Alex Michelsen of Lukas Klein uit Slowakije.